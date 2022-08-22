Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya suikastta CIA iddiası! Saldırıyı üstlenen örgütün manifestosu ülkeyi karıştırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki istihbarat savaşlarında yeni bir boyuta geçildi. Sahada devam eden savaş, istihbarat ortamında da sürüyor. Rus istihbaratı, Ukrayna'ya ait askeri casusluk çetesini çökerttiğini duyurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde çok sayıda Ukrayna ajanını yakalayarak gözaltına aldı.
Rusya'yı karıştıran suikast! Aleksandr Dugin'in kızı Dugina öldürüldü | Video
Ukrayna ise Rusya'nın bu hamlelerine misilleme olarak Rusya'ya yakın kaymakamları ve Rusya safına geçen çok sayıda askeri tutukladı. Ardından Putin'e muhalifliği ile bilinen bazı Rus iş adamları ve aileleri Avrupa'nın bazı başkentlerinde ölü bulundu.
DUGIN'İN KIZINA SUİKASTTA CIA İDDİASI
Son olarak Rus siyaset uzmanı ve "Putin'in beyni" olarak tanınan Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina, bombalı suikast sonucu öldürüldü. Rus basını suikastta asıl hedefin Dugin olduğunu belirtti.
Saldırı sonrası suikastı düzenleyen örgütü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Rus siyasetçi Ilya Ponomarev duyurdu. Rus medyası tarafından firari olarak nitelendirilen Rus milletvekili Ponomarev'in açıkladığı örgütün CIA ve Ukrayna istihbaratı SBU ile bağlantılı olduğu iddia edildi.
ÖRGÜTÜN MANİFESTOSU RUSYA'YI KARIŞTIRDI
Suikastı "Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu" isimli bir örgüt üstlendi. Ilya Ponomarev, Ukrayna devletine ait televizyon kanalında bunu doğruladı. Ukrayna televizyonunda konuşan Ilya Ponomarev, bu örgütün üyelerinin Ukrayna'ya kaçmasına yardım ettiğini söyledi ve "Bazılarını Rus istihbaratı yakaladı. Ama bir kısmını Ukrayna'ya güvenli bir şekilde getirdik. Bana şöyle dediler: 'Haberleri takip et, büyük şeyler olacak' " ifadelerini kullandı.
The Guardian'da ise Ordu'nun manifestosuna yer verildi. Manifestoda Rus hükümeti ile bölgesel yönetimlerin Putin'in 'suç ortağı' olarak tanımlandığı ve "İktidarından vazgeçmeyenler bizim tarafımızdan yok edilecek" denildiği iddia edildi.
Aynı zamanda dün, saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiği iddiaları vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna'nın Darya'nın ölümü ile herhangi bir bağının olmadığını ifade etti.