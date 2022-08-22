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    • 22.08.2022 12:09
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    • 22.08.2022 12:09
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    Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya suikastta CIA iddiası! Saldırıyı üstlenen örgütün manifestosu ülkeyi karıştırdı

    Dünya, Rusya'da "Putin'in beyni" olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yapılan bombalı suikastı konuşuyor. Aracının infilak etmesi sonucu Dugina hayatını kaybederken, saldırının arkasından dikkat çeken bir örgüt çıktı. Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu isimli örgüt saldırıyı üstlendi. Rus basını ise örgütün CIA ve Ukrayna istihbaratı SBU ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

    Darya Dugina’ya suikastta şok CIA iddiası

    Rusya ile Ukrayna arasındaki istihbarat savaşlarında yeni bir boyuta geçildi. Sahada devam eden savaş, istihbarat ortamında da sürüyor. Rus istihbaratı, Ukrayna'ya ait askeri casusluk çetesini çökerttiğini duyurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde çok sayıda Ukrayna ajanını yakalayarak gözaltına aldı.

    Rusya'yı karıştıran suikast! Aleksandr Dugin'in kızı Dugina öldürüldü | Video

    Ukrayna ise Rusya'nın bu hamlelerine misilleme olarak Rusya'ya yakın kaymakamları ve Rusya safına geçen çok sayıda askeri tutukladı. Ardından Putin'e muhalifliği ile bilinen bazı Rus iş adamları ve aileleri Avrupa'nın bazı başkentlerinde ölü bulundu.

    DUGIN'İN KIZINA SUİKASTTA CIA İDDİASI
    Son olarak Rus siyaset uzmanı ve "Putin'in beyni" olarak tanınan Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina, bombalı suikast sonucu öldürüldü. Rus basını suikastta asıl hedefin Dugin olduğunu belirtti.

    Saldırı sonrası suikastı düzenleyen örgütü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Rus siyasetçi Ilya Ponomarev duyurdu. Rus medyası tarafından firari olarak nitelendirilen Rus milletvekili Ponomarev'in açıkladığı örgütün CIA ve Ukrayna istihbaratı SBU ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

    ÖRGÜTÜN MANİFESTOSU RUSYA'YI KARIŞTIRDI
    Suikastı "Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu" isimli bir örgüt üstlendi. Ilya Ponomarev, Ukrayna devletine ait televizyon kanalında bunu doğruladı. Ukrayna televizyonunda konuşan Ilya Ponomarev, bu örgütün üyelerinin Ukrayna'ya kaçmasına yardım ettiğini söyledi ve "Bazılarını Rus istihbaratı yakaladı. Ama bir kısmını Ukrayna'ya güvenli bir şekilde getirdik. Bana şöyle dediler: 'Haberleri takip et, büyük şeyler olacak' " ifadelerini kullandı.

    The Guardian'da ise Ordu'nun manifestosuna yer verildi. Manifestoda Rus hükümeti ile bölgesel yönetimlerin Putin'in 'suç ortağı' olarak tanımlandığı ve "İktidarından vazgeçmeyenler bizim tarafımızdan yok edilecek" denildiği iddia edildi.

    Aynı zamanda dün, saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiği iddiaları vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna'nın Darya'nın ölümü ile herhangi bir bağının olmadığını ifade etti.

        Örgütün kullandığı beyaz-mavi bayrak ise dikkat çekti. Ruslar tarafından CIA ve Ukrayna istihbaratı SBU bağlantılı olduğu iddia edilen "Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu" adlı grup, Rusya'da neo liberal ekonomiyi, Avrupa Birliği değerlerini ve Putin karşıtlığını savunuyor.

        Suikasta kurban giden Dugina'dan FETÖ uyarısı | Video

        Örgüt içindeki birçok ismin, daha önce ABD destekli Ukrayna ve Belarus muhalifleri ile bağlantılı olduğu bildirildi.

        UKRAYNA İSTİHBARAT ŞEFİ ÖLÜ BULUNDU
        Aleksander Dugin'in kızının ölümünden 1 gün sonra, Ukrayna istihbaratı SBU'nun Kirovograd Eyaleti Başkanı Oleksandr Nakonechny, evinde ölü bulundu.

        Başına bir el ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Ancak yerel siyasetçi Andriy Lavrus, "İntihar hariç ihtimaller hakkında şüphe bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini" söyledi.

        ALEKSANDER DUGIN YANILGISI VE SEMBOLİK ÖNEMİ
        Türk ve dünya basınında Aleksander Dugin, "Putin'in akıl hocası", "Putin'in danışmanı" ve "Rusya'nın beyni" olarak biliniyor.

        Ancak Aleksander Dugin, Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmedi.

        Dugin ve Putin'in bir arada olduğu hiçbir fotoğraf yok.

        Aleksander Dugin, sadece birkaç sene boyunca Rusya meclisinin alt kanadı Duma'nın sözcüsüne danışmanlık yaptı.

        Dugin, daha çok Rus milliyetçiliği, Avrasyacılık, çok kutuplu dünya tezi ve "dördüncü yol" teorileri ile tanınan bir siyasi düşünür ve yazar.

        Aleksander Dugin'in "dördüncü yol" tezi, Marksizm, faşizm ve liberalizm ideolojilerinin "en iyi yönlerini" alıp yeni bir ideoloji yaratmayı hedefledi. Faydacılık odaklı bu ideoloji, kamuculuk, özel teşebbüs ve milliyetçiliği, birçok yönüyle tek potada eritmeyi hedefledi.

        Avrasyacılık tezinde Türkiye'nin önemine vurgu yapan Aleksander Dugin'in en çok konuşulan eseri ise "Çok Kutuplu Dünya" kitabı oldu.

        Dugin, Amerikan hegemonyasının yıkılması ve çok kutuplu dünya tezini savunduğu için, sembolik olarak Rusya için önemli bir figürdü.

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        Haberler Güncel Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya suikastta CIA iddiası! Saldırıyı üstlenen örgütün manifestosu ülkeyi karıştırdı
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