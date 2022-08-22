Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya suikastta CIA iddiası! Saldırıyı üstlenen örgütün manifestosu ülkeyi karıştırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki istihbarat savaşlarında yeni bir boyuta geçildi. Sahada devam eden savaş, istihbarat ortamında da sürüyor. Rus istihbaratı, Ukrayna'ya ait askeri casusluk çetesini çökerttiğini duyurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde çok sayıda Ukrayna ajanını yakalayarak gözaltına aldı.

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Ukrayna ise Rusya'nın bu hamlelerine misilleme olarak Rusya'ya yakın kaymakamları ve Rusya safına geçen çok sayıda askeri tutukladı. Ardından Putin'e muhalifliği ile bilinen bazı Rus iş adamları ve aileleri Avrupa'nın bazı başkentlerinde ölü bulundu.