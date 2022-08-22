Dugin'ın kızı neden öldürüldü? Darya Dugina'nın yakın arkadaşı A Haber'de anlattı

Rusyanın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina araca yerleştirilen bombalı düzenek ile suikaste uğrayarak hayatını kaybetmişti. Dünya medyasında geniş yankı bulan bu olaydan sonra gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Darya Dugina'yı öldüren Natalya Vovk'un görüntülerini paylaştı. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından A Haber canlı yayınına Aleksandr Dugin'in yakın arkadaşı olan Mehmet Perinçek katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, "Ukrayna istihbaratının tek başına altından çıkabileceği bir şey değil. Kiev'i de Ukraynalılar yönetmiyor. Atlantik cephesinin önde gelen ABD, İngiltere gibi istihbarat servislerinin organize ettiği ortaya çıkıyor." dedi.