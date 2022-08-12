Halka değil yandaşa hizmet! Besleme medya CHP'li, İP'li belediyeleri haraca bağladı: Olmayan başarıyı 'varmış gibi' gösterme girişimi

Kara propagada, algı, manipülasyon ve kirli operasyon haberlerinde başı çeken, 'özgür basın' söylemiyle mangalda kül bırakmayan CHP yandaşı çukur medya aldığı fonlar doğrultusunda habercilik istikametini belirlemeye devam ediyor.
CHP'den ayrılan ve ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, zehir zemberek açıklamalarda bulunarak KRT, Halk TV ve TELE1'in CHP ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak maaş aldığını duyurdu.
İNCE FONDAŞLARI BOMBALADI: MUHALEFET BELEDİYELERİNİ HARACA BAĞLAMIŞLAR
Muhalefet medyasının muhalefetin elindeki belediyeleri haraca bağladığını ve aylık olarak ödeme aldıklarını söyleyen İnce, "Önce 'iftira atıyorsun' dediler. Sonra dediler ki, 'biz sözleşme' yaptık. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "CHP ve İYİ Parti, Halk TV, Tele 1 ve KRT'yi fonluyor" açıklamasını A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, hiçbir icraatı olmayan muhalefet partilerinin 'başarı varmış' algısını yaymak için bu tarz yollara başvurduğunu söyledi.