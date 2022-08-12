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    • Güncel
    • 13.08.2022 00:02
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    • 13.08.2022 00:02
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    Halka değil yandaşa hizmet! Besleme medya CHP'li, İP'li belediyeleri haraca bağladı: Olmayan başarıyı 'varmış gibi' gösterme girişimi

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, KRT ve TELE 1'in CHP ve İYİ Parti tarafından fonlandığını duyurmasının ardından besleme medyada taşlar yerinden oynadı. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İnce'nin söz konusu açıklamalarının ardından CHP ve İP'ten para aldıklarını itiraf etmek durumunda kaldı. Bu sözlerin ardından Muharrem İnce, fondaş medyanın muhalefet belediyelerini de haraca bağladığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, hiçbir icraatı olmayan muhalefet partilerinin 'başarı varmış' algısını yaymak için bu tarz yollara başvurduğunu söyledi.

    Besleme medya muhalif belediyeleri haraca bağladı

    Kara propagada, algı, manipülasyon ve kirli operasyon haberlerinde başı çeken, 'özgür basın' söylemiyle mangalda kül bırakmayan CHP yandaşı çukur medya aldığı fonlar doğrultusunda habercilik istikametini belirlemeye devam ediyor.

    CHP'den ayrılan ve ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, zehir zemberek açıklamalarda bulunarak KRT, Halk TV ve TELE1'in CHP ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak maaş aldığını duyurdu.



    İNCE FONDAŞLARI BOMBALADI: MUHALEFET BELEDİYELERİNİ HARACA BAĞLAMIŞLAR
    Muhalefet medyasının muhalefetin elindeki belediyeleri haraca bağladığını ve aylık olarak ödeme aldıklarını söyleyen İnce, "Önce 'iftira atıyorsun' dediler. Sonra dediler ki, 'biz sözleşme' yaptık. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? ifadelerini kullandı.



    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "CHP ve İYİ Parti, Halk TV, Tele 1 ve KRT'yi fonluyor" açıklamasını A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, hiçbir icraatı olmayan muhalefet partilerinin 'başarı varmış' algısını yaymak için bu tarz yollara başvurduğunu söyledi.



        OLMAYAN BAŞARIYI 'VARMIŞ' GİBİ GÖSTERMEK İÇİN FONLUYORLAR
        Özkan, "Siz haber niteliği taşıyacak çalışmalar yapıyorsanız, haberciler zaten sizin haberinizi yapar. Siz başarılı çalışmalar yapmıyorsanız da haber yaptırmak zorunda kalırsınız. Falanca televizyon ve gazeteyi fonlayarak olmayan başarıyı varmış gibi gösterirsiniz" ifadelerini kullandı.

        "Z KUŞAĞINA 2002 ÖNCESİNİ ANLATMAMIZ GEREK"
        Kara propaganda ve algı oyunlarına karşı, Z kuşağına 2002 öncesinin anlatılmasının şart olduğunu kaydeden Hacı Özkan, "Özellikle tekrar ediyorum, bizler veliler olarak Z kuşağına 2002 öncesini anlatmak zorundayız. Bugünkü başarıları anlatmamız lazım. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmamız lazım" şeklinde konuştu.



        YANDAŞ MEDYANIN ÇİRKİN ALGISI
        Fonlanan medyanın "Türkiye'de hiçbir çalışma yokmuş" algısıyla yaptığı haberlere dikkat çeken AK Partili vekil, "Yandaş medyaların sanki Türkiye'de hiçbir çalışma yokmuş gibi ve sanki Türkiye 2002 öncesinde bu durumdaymış, bu başarıdaymış gibi anlatmasına da dikkat çeken Özkan, 20 senede asırlık sıkıntıları nasıl çözdüysek önümüzdeki kısa sürede şu andaki sıkıntıları biz çözeceğiz" dedi.
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        Haberler Güncel Halka değil yandaşa hizmet! Besleme medya CHP'li, İP'li belediyeleri haraca bağladı: Olmayan başarıyı 'varmış gibi' gösterme girişimi
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