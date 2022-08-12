Halka değil yandaşa hizmet! Besleme medya CHP'li, İP'li belediyeleri haraca bağladı: Olmayan başarıyı 'varmış gibi' gösterme girişimi





İNCE FONDAŞLARI BOMBALADI: MUHALEFET BELEDİYELERİNİ HARACA BAĞLAMIŞLAR

Muhalefet medyasının muhalefetin elindeki belediyeleri haraca bağladığını ve aylık olarak ödeme aldıklarını söyleyen İnce, "Önce 'iftira atıyorsun' dediler. Sonra dediler ki, 'biz sözleşme' yaptık. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? ifadelerini kullandı.