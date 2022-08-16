CHP ve Saadet Partisi'nden iki isim AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Karabulut "Yuvamız olan AK Parti'ye katılım sağladık. Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, yerel yönetimler başkanlığımıza, Batman ve Beşiri'deki tüm dostlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.