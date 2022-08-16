CHP ve Saadet Partisi'nden iki isim AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan, "Partimizin kuruluşundan itibaren davamıza destek olmuş, omuz vermiş, katkı sunmuş, teşkilatlarımızda görev almış herkese tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum." dedi.
TOPLANTININ ARDINDAN AK PARTİ'YE GEÇENLERE ROZET TAKTI
Konuşması sonrası Başkan Erdoğan, CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katılan isimlere rotezi taktı.
SAADET PARTİSİ'NDEN KATILIM
O isimlerden biri 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Batman Beşiri Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut'tu.