Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.08.2022 09:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 09:35
    ABONE OL

    Merdan Yanardağ'ın 'fondaş' itirafları: CHP'nin ön ödemeli 'duayen' gazetecileri! "Seçim döneminde "yağlı kapı" muhalefet partileri"

    CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, fondaş Tele 1'in CHP ve İyi Parti'den düzenli maaş aldığını ve listenin elinde olduğunu açıklamıştı. CHP'den para aldıklarını itiraf eden Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." dedi. "Seçim dönemi girerken de "yağlı kapı" muhalefet partileri" diyerek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bir muhalefet lideri olarak ağzından çıkanlar çok ağır iddialar. Medya mensupları ekonomik olarak zor günlerden geçerken seçim öncesi "işleri açılan", gelirleri izah edilemeyecek şekilde artan ön ödemeli gazeteciler kimler?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seçim döneminde yağlı kapı muhalefet partileri

    Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamasına yeniden cevap verdi.

    Merdan Yanardağ, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.

    SEÇİMDE "YAĞLI KAPI" MUHALEFET PARTİLER
    "Seçim dönemi girerken de "yağlı kapı" muhalefet partileri" diyerek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bir muhalefet lideri olarak ağzından çıkanlar çok ağır iddialar. Medya mensupları ekonomik olarak zor günlerden geçerken seçim öncesi "işleri açılan", gelirleri izah edilemeyecek şekilde artan ön ödemeli gazeteciler kimler?" ifadelerini kullandı.

    İşte Melih Atlınok'un bugünkü yazısı;

    İşadamlarına çöken, "haber yapmama" karşılığında tehditle paralar alan gazetecileri gördük, görüyoruz.
    Gençler mazilerini hatırlamadığı için "duayen gazeteci" pozlarında geziyorlar.
    Belediyelere şiir günü, öykü gecesi türünden etkinlikler yapıp yüz binlerce lira kaldıranları, plazma televizyon karşılığında "karanlık yatırımcılara" övgüler düzen köşe yazarlarını da...
    Seçim dönemi girerken de "yağlı kapı" muhalefet partileri.

        Hatırlayacaksınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de Sebep Sonuç'ta İBB'den para alan gazeteciler olduğunu söylemişti.
        İddialar birkaç hafta konuşuldu ama bu ön ödemeli gazetecilerin kimler olduğunu öğrenemedik.
        Derken geçtiğimiz gün muhalefetten bir isim, İçişleri Bakanı'nın iddialarını teyit eden bir açıklama yaptı...
        Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT; CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bizi haber yaptıkları zaman da 'Maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.


        İnce, Twitter hesabından isim de verdi. Tele 1'den Merdan Yanardağ'ın her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını söyledi. "Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına" diye de ekledi.
        Doğru, İnce'nin demokratlık ya da basın özgürlüğü konusunda kimseye ders verecek hâli yok.
        Belki, seçimi kazandıkları günün ertesi hükümete yakın medyaya çökeceklerini açık açık söyleyen CHP'li Gürsel Tekin kadar gözü dönmüş değil. Ama sırf televizyon programıma konuk oldu diye Memleket Partisi kurucusu Mustafa Kemal Çiçek'i MYK kararıyla partiden atarak despot olduğunu kanıtladı.

        Ne var ki şahsi bir meseleden bahsetmiyoruz.
        Bir muhalefet lideri olarak ağzından çıkanlar çok ağır iddialar.
        Medya mensupları ekonomik olarak zor günlerden geçerken seçim öncesi "işleri açılan", gelirleri izah edilemeyecek şekilde artan ön ödemeli gazeteciler kimler?
        Kamuoyu artık slogan değil, herkese yandaş yaftası yapıştırdığı halde adı akçeli işlerle anılan gazetecilerden ikna edici cevaplar duymak istiyor.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alman selzedenin yardım isyanı
        Haberler Güncel Merdan Yanardağ'ın 'fondaş' itirafları: CHP'nin ön ödemeli 'duayen' gazetecileri! "Seçim döneminde "yağlı kapı" muhalefet partileri"
            SON DAKİKA