Merdan Yanardağ'ın 'fondaş' itirafları: CHP'nin ön ödemeli 'duayen' gazetecileri! "Seçim döneminde "yağlı kapı" muhalefet partileri"

Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamasına yeniden cevap verdi.
Merdan Yanardağ, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.
SEÇİMDE "YAĞLI KAPI" MUHALEFET PARTİLER
"Seçim dönemi girerken de "yağlı kapı" muhalefet partileri" diyerek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bir muhalefet lideri olarak ağzından çıkanlar çok ağır iddialar. Medya mensupları ekonomik olarak zor günlerden geçerken seçim öncesi "işleri açılan", gelirleri izah edilemeyecek şekilde artan ön ödemeli gazeteciler kimler?" ifadelerini kullandı.
İşte Melih Atlınok'un bugünkü yazısı;
İşadamlarına çöken, "haber yapmama" karşılığında tehditle paralar alan gazetecileri gördük, görüyoruz.
Gençler mazilerini hatırlamadığı için "duayen gazeteci" pozlarında geziyorlar.
Belediyelere şiir günü, öykü gecesi türünden etkinlikler yapıp yüz binlerce lira kaldıranları, plazma televizyon karşılığında "karanlık yatırımcılara" övgüler düzen köşe yazarlarını da...
Seçim dönemi girerken de "yağlı kapı" muhalefet partileri.