CHP'den fon aldığını itiraf eden Merdan Yanardağ'ın o sözleri gündeme geldi: Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız

İNCE'DEN MERDAN YANARDAĞ'A: MERDAN SEN MANGIRSIN

Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'a yüklendi.

Videoda elinde 200 lira bulunan İnce, "Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Demiş ki, İnce'yi sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, bu doğru. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'den öneki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın.

"KAÇ PARA ALIYORSUN AÇIKLA TETİKÇİLİĞİ BIRAK"

Sana bir soru CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala. Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki sen para alıyorsun. Sen de şeref varsa yemin etsene para almadığına ya da kaç para alıyorsun uyanık. Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak" ifadelerini kullandı.