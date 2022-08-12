CHP'den fon aldığını itiraf eden Merdan Yanardağ'ın o sözleri gündeme geldi: Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, fondaş medyanın CHP ve İYİ Parti'den para alarak tetikçilik yaptığını gündeme getirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medyanın ismini saydı.
"HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"
İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.
TELE1'DEN SES GELDİ
İnce'nin meydan okuması sonrası fonlanan kanallardan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 'hayır para almıyoruz' denek yerine, "Sistem, Muharrem İnce'yi buruşturup attı" ifadelerini kullandı.
Yanardağ "Siz bizi ihbar etmeye çalışıyorsunuz. Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı. Farkında değilsiniz. Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren, bağımsız yayıncılık yapan kurumlarına saldırmak size hiçbir şey kazandırmaz. Size niye yer vermiyoruz biliyor musunuz? Haber değeriniz yok artık." dedi.