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    • 12.08.2022 13:48
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    • 12.08.2022 14:08
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    CHP'den fon aldığını itiraf eden Merdan Yanardağ'ın o sözleri gündeme geldi: Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı yayın organlarının CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklamış, TELE 1 Genel Yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hedef alarak "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım." ifadelerini kullamıştı. İnce'nin bu sözlerine yanıt veren Merdan Yanardağ itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza atarak, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi. Yaşananlar sonrası Merdan Yanardağ'ın geçtiğimiz yıl yaptığı, "Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız" sözleri akıllara geldi.

    takvim.com.tr
    Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız

    CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, fondaş medyanın CHP ve İYİ Parti'den para alarak tetikçilik yaptığını gündeme getirdi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medyanın ismini saydı.

    "HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"
    İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

    TELE1'DEN SES GELDİ
    İnce'nin meydan okuması sonrası fonlanan kanallardan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 'hayır para almıyoruz' denek yerine, "Sistem, Muharrem İnce'yi buruşturup attı" ifadelerini kullandı.

    Yanardağ "Siz bizi ihbar etmeye çalışıyorsunuz. Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı. Farkında değilsiniz. Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren, bağımsız yayıncılık yapan kurumlarına saldırmak size hiçbir şey kazandırmaz. Size niye yer vermiyoruz biliyor musunuz? Haber değeriniz yok artık." dedi.

        İNCE'DEN MERDAN YANARDAĞ'A: MERDAN SEN MANGIRSIN
        Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'a yüklendi.

        Videoda elinde 200 lira bulunan İnce, "Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Demiş ki, İnce'yi sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, bu doğru. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'den öneki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın.

        "KAÇ PARA ALIYORSUN AÇIKLA TETİKÇİLİĞİ BIRAK"
        Sana bir soru CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala. Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki sen para alıyorsun. Sen de şeref varsa yemin etsene para almadığına ya da kaç para alıyorsun uyanık. Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak"         ifadelerini kullandı.

        MERDAN YANARDAĞ FON ALDIKLARINI İTİRAF ETTİ "CHP İLE ANLAŞMALARIMIZ VAR BEDEL ALIYORUZ"
        Tele 1 Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin sözlerine "TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak para alıyormuş. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir. Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz. " ifadeleriyle yanıt verdi.

        MERDAN YANARDAĞ'IN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: FON ALARAK BAĞIMSIZ GAZETECİLİK YAPAMAZSINIZ
        Yanardağ'ın itirafı geçtiğimiz yıl fonlanan gazetecilerle ilgili eleştirilerini akıllara getirdi. Yanardağ 26 Temmuz 2021'deki yayınında çeşitli kuruluşlardan para alan gazetecilerle ilgili "Fon alandan gazeteci olmaz" demişti.

            Yanardağ şunları söylemişti:

            "Fon tartışmaları falan oluyor. Tabii o gazetecilik ahlakıyla ilgili bir şey. Hiçbir fondan para alarak bağımsızlık gazetecilik yapamazsınız. 60 yıllarda 68 hareketi liderlerinden Marcus'ün yıldızı neden söndü biliyor musunuz? Kitaplarından birini yayınlayan vakfın bir Amerikan vakfından fon aldığı çıktı.

            Marcus orada bitti. Bizde medyada şöyle bir tartışma var. 'Ne var canım fon almışsa?' Ya ne demek olur böyle bir şey. Ahlaki ile ilgili bir tartışma yok ama onların hiç biri bağımsız medya olduklarını iddia etmesinler."

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