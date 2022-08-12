Masa karışacak! 6'lının küçük ortağı Gültekin Uysal'dan 'adaylık' çıkışı! "Masadan biri..."

Muhalefetin adaylık bilmecesi yapılan pazarlıklar ve savaşlarla içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

5 TOPLANTI VAR ADAY YOK

Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez yapılan toplantıya rağmen henüz adayı açıklayamadı.

KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.