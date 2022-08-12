Masa karışacak! 6'lının küçük ortağı Gültekin Uysal'dan 'adaylık' çıkışı! "Masadan biri..."

Muhalefetin adaylık bilmecesi yapılan pazarlıklar ve savaşlarla içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
5 TOPLANTI VAR ADAY YOK
Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez yapılan toplantıya rağmen henüz adayı açıklayamadı.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.
HDP AKŞENER VE YAVAŞ'I ÇİZDİ
Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti. Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.
AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.
KÜÇÜK ORTAK'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Meral Akşener'in açıklamaları ile eş zamanlı olarak masada kriz çıkaracak bir açıklama da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.