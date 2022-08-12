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    • 12.08.2022 10:59
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    • 12.08.2022 11:12
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    Masa karışacak! 6'lının küçük ortağı Gültekin Uysal'dan 'adaylık' çıkışı! "Masadan biri..."

    Yuvarlak masanın adaylık pazarlıkları sürerken ittifakın en küçük adayından kriz çıkaracak bir açıklama geldi. Daha önce "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım." diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz." dedi. Masada Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı bilinirken son yapılan açıklamanın nasıl bir kriz çıkaracağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na gaz dolumu!

    Muhalefetin adaylık bilmecesi yapılan pazarlıklar ve savaşlarla içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

    5 TOPLANTI VAR ADAY YOK
    Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez yapılan toplantıya rağmen henüz adayı açıklayamadı.

    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.

    HDP AKŞENER VE YAVAŞ'I ÇİZDİ
    Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti. Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.

    AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
    Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.

    KÜÇÜK ORTAK'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
    Meral Akşener'in açıklamaları ile eş zamanlı olarak masada kriz çıkaracak bir açıklama da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.

        KILIÇDAROĞLU'NA GAZ VERDİ
        Daha önce "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım." diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

        Uysal'ın Kılıçdaroğlu'nu işaret eden açıklamaları muhalefet seçmeni tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

        MASA DEVRİLECEK Mİ?
        6'lı masanın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girmesi ve masadaki küçük ortağın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için hamleler yapması masada yeni bir krizin habercisi... Meral Akşener'in özellikle Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih'e benzeterek verdiği destek bilinirken Kılıçdaroğlu dayatmasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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        Haberler Güncel Masa karışacak! 6'lının küçük ortağı Gültekin Uysal'dan 'adaylık' çıkışı! "Masadan biri..."
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