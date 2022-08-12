

"ATIKLAR YAĞMUR KANALLARI VE MAZGALLARA ATILIYOR"

Yaşanan afetlerde, İstanbul için çalışan on binlerce personelin ve ilçe belediyelerin gayretlerinin değerli olduğunun altını çizen İBB Başkanı İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, bu tür olaylarda dikkat edilmesi gereken başka unsurları da vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol kuleleri diye tariflendirdiğimiz altyapıyla ilgili kontrol hatlarımızın sayısı milyonlarca dersek yanlış olmaz. İstanbul, koca bir coğrafya ve dünyanın en önemli metropollerinden birisi. Burada şunu ifade etmek isterim: Bu, büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Özellikle bazen bazı atıkların bu kanallara bırakıldığını tespit ediyoruz, cezalar yazıyoruz. Bu cezalar birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak, cezayla bunu gidermek mümkün değil. Bu duyarlılığa bütün kurum, kuruluş ve şahısları bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetle bize ihbar etmelerini de diliyorum. Örneğin; beton mikserlerini yıkayarak, kendi betonunu bir mazgala bırakması bir ilçe belediyesinin kanalını tıkayabiliyor ve onun yetki sınırları içerisinde olan bir alanı su basabiliyor. Dolayısıyla bunların yapılmaması değerli. Bu beton mikseri meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Allah korusun başka hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi çevreye zarar verici atıkları lütfen hiç kimsenin bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle davranmasını bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum."