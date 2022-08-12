Hafta sonu için meteoroloji tarafından gelen uyarıları görenler planlarını iptal etmeye başladı. Hafta sonu yağmur olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte illere göre hava durumu ve merak edilenler...
İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen "İstanbul'daki sel uyarımızı sabah kaldırmıştık. Bundan sonrada İstanbul'da sel yapabilecek afete dönüştürecek bir yağışın olmadığını görüyorum ben. Yerel yağışlar olabilir, şiddetli yağış yok." ifadelerini kullanarak vatandaşları bilgilendirdi.
Marmara'nın doğusundaki illerde Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz, Zonguldak kıyı şeridi olan illerde bu risk devam ediyor.
12 Ağustos Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 30 derece
13 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 31 derece
14 Ağustos Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 31 derece
15 Ağustos Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 28 derece.
"YAĞIŞ İSTANBUL'UN DOĞUSUNA KAYDI"
Ekrem İmamoğlu, "Bugün sabah itibarıyla, İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu ama henüz öyle bir yağış olmadı, gerçekleşmedi. Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışığında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve şu an itibariyle Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor" diye konuştu.