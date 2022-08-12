Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.08.2022 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 10:52
    ABONE OL

    Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 12-13-14 Ağustos HAVA DURUMU

    Hafta sonu tatilinin keyfini çıkarmak isteyen birçok kişi son günlerdeki meteoroloji uyarıları sebebiyle araştırmalara başladı. Özellikle en merak edilenler arasında hafta sonu hava nasıl sorusu yer alıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl? Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

    Hafta sonu için meteoroloji tarafından gelen uyarıları görenler planlarını iptal etmeye başladı. Hafta sonu yağmur olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte illere göre hava durumu ve merak edilenler...

    İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen "İstanbul'daki sel uyarımızı sabah kaldırmıştık. Bundan sonrada İstanbul'da sel yapabilecek afete dönüştürecek bir yağışın olmadığını görüyorum ben. Yerel yağışlar olabilir, şiddetli yağış yok." ifadelerini kullanarak vatandaşları bilgilendirdi.

    Marmara'nın doğusundaki illerde Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz, Zonguldak kıyı şeridi olan illerde bu risk devam ediyor.

    12 Ağustos Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 30 derece
    13 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 31 derece
    14 Ağustos Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 31 derece
    15 Ağustos Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 28 derece.

    "YAĞIŞ İSTANBUL'UN DOĞUSUNA KAYDI"

    Ekrem İmamoğlu, "Bugün sabah itibarıyla, İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu ama henüz öyle bir yağış olmadı, gerçekleşmedi. Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışığında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve şu an itibariyle Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor" diye konuştu.

        "ALTYAPIYLA İLGİLİ SORUNUN CİDDİ KISMINI ÇÖZDÜK"

        Afet süreçlerinde, geçmişteki bazı ihmaller yüzünden sorunlar yaşandığını öne süren İmamoğlu, "Ama iddiayla ifade etmeliyim ki; biz, 2,5 yıla yakındır İstanbul'da hem İSKİ'yi hem Altyapı ve Yol Bakım, Fen İşleri gibi birimlerimizle beraber, İstanbul'un altyapıyla ilgili sorunun ciddi bir kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlarımız devam ediyor. Yaklaşık 11 milyarın üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum. Ancak sağanak yağışların olduğu, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda, yaptığınız yatırım ya da oradaki altyapının dahi iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor" ifadelerini kullandı.


        "ATIKLAR YAĞMUR KANALLARI VE MAZGALLARA ATILIYOR"

        Yaşanan afetlerde, İstanbul için çalışan on binlerce personelin ve ilçe belediyelerin gayretlerinin değerli olduğunun altını çizen İBB Başkanı İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ancak, bu tür olaylarda dikkat edilmesi gereken başka unsurları da vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol kuleleri diye tariflendirdiğimiz altyapıyla ilgili kontrol hatlarımızın sayısı milyonlarca dersek yanlış olmaz. İstanbul, koca bir coğrafya ve dünyanın en önemli metropollerinden birisi. Burada şunu ifade etmek isterim: Bu, büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Özellikle bazen bazı atıkların bu kanallara bırakıldığını tespit ediyoruz, cezalar yazıyoruz. Bu cezalar birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak, cezayla bunu gidermek mümkün değil. Bu duyarlılığa bütün kurum, kuruluş ve şahısları bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetle bize ihbar etmelerini de diliyorum. Örneğin; beton mikserlerini yıkayarak, kendi betonunu bir mazgala bırakması bir ilçe belediyesinin kanalını tıkayabiliyor ve onun yetki sınırları içerisinde olan bir alanı su basabiliyor. Dolayısıyla bunların yapılmaması değerli. Bu beton mikseri meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Allah korusun başka hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi çevreye zarar verici atıkları lütfen hiç kimsenin bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle davranmasını bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum."


        ZONGULDAK'TA SAHİL YOLUNU SU BASTI

        Zonguldak'ta sağanak etkili olurken, mazgallar tıkandı, yollarda su birikintileri oluştu. Kozlu sahil yolu ise sular altında kaldı.

        Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısını yaptığı şiddetli yağmur, kentte sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin farklı noktalarında mazgallar tıkandığı için yollarda su birikintileri oluştu. Zonguldak ile Kozlu ilçesini birbirine bağlayan sahil yolunu, mazgalların tıkanması sonucu su bastı. Sürücüsünün yolda ilerlemeye çalıştığı otomobil, arızalanarak suyun içinde kaldı. İlçeye ulaşım aksarken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

        13 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ile sarı kodlu uyarı verilirken 6 bölgeye de turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte iller...

        Sarı uyarı - Afyonkarahisar
        Sarı uyarı - Antalya
        Sarı uyarı - Burdur
        Sarı uyarı - Denizli
        Turuncu uyarı - Isparta
        Turuncu uyarı - İstanbul
        Turuncu uyarı - Kocaeli
        Sarı uyarı - Muğla
        Turuncu uyarı - Sakarya
        Turuncu uyarı - Zonguldak
        Sarı uyarı - Bartın
        Sarı uyarı - Yalova
        Turuncu uyarı - Düzce
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na gaz dolumu!
        Haberler Haberler Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 12-13-14 Ağustos HAVA DURUMU
            SON DAKİKA