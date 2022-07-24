6'lı masanın aday sancısı: Ne yapsalar olmuyor

6'lı masada kriz bitmiyor. Ortak aday çıkarmak hedefiyle yola çıkan ama bir türlü tek bir isim etrafında toplanamayan masada ipler kopma noktasında. HDP'nin aday belirlemede ısrarcı tavrı işleri iyice çıkmaza soktu.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU REKABETİ

CHP'nin büyük ortak olarak masaya adayını dikte etme çabası masayı sallıyor. Adaylık için fazla istekli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli bir yarışma girmiş durumda.

Akşener'in İmamoğlu'na sıcak baktığı bilinirken, Kılıçdaroğlu için olumlu sinyaller vermiyor. Adaylık için fazlaca ısrarlı olan Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelerle İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırarak yarıştan vazgeçirme gayretinde.

KÜÇÜK ORTAKLARIN KAFA KARIŞIKLIĞI

Birbiriyle kavgalı küçük ortaklar da adaylık yarışında kararsız. Babacan 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'na soğuk baktığını göstererek, partisinin seçime tek gireceğini hatırlatarak, ortak aday olmaması halinde partisinin adayı olabileceğini söyledi. Davutoğlu ortak aday konusunda ısrarcı olsa bile o da Kılıçdaroğlu'na soğuk bakan isimlerden.

SP lideri Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığın ses çıkarmayacakları söyleniyor. Ancak iki lider de son kararın parti meclislerinde verileceğini söylerek topu şimdilik taça atmış durumda.

HDP AKŞENER'İN ÜZERİNİ ÇİZDİ!

HDP cephesi ise, adaylık için kendi kritelerini dayatmaktan çekinmiyor. Daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üstünü çizen HDP, Meral Akşener'in de üstünü çizdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldığı programda, "Meral Akşener'in cumurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor Türkiye'yi yönetecek kadının" dedi.

KILIÇDAROĞLU VAZGEÇMEK ÜZERE

Akşener'in adaylığı boşa çıkarken kriz büyümeye devam ediyor. En hevesli isim Kılıçdaroğlu da masadan tam destek alamamanın sancılarıyla vazgeçmeye hazırlanırken, İmamoğlu'nun yeniden yarışa dahil olma çabaları son güne aday dramının devam edeceğini gösteriyor.