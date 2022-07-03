Altılı masada kafalar karışık! Son toplantıda da eşgal çıkmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliği yaptığı 6'lı masada CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderleri bugün saat 14.00 beşinci kez bir araya geldi.
EŞGAL YİNE ÇİZİLEMEDİ
Görüşmelerinin ardından yayımladıkları ortak metinde, "Bugünkü toplantımızda, işbirliğimizin geldiği aşamayı, milletimizin gündemindeki sıkıntıları ve o sıkıntıları çözmek üzere atılacak yeni adımları ele aldık."
KAFALAR HEP KARIŞIK
Toplantının ardından liderler ortak bir metin yayımladı.
"Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi âşıklarının adayı olacaktır." vurgusu yapılan ortak açıklama şöyle:
"Ülkemize ve milletimize ağır ekonomik, sosyal ve psikolojik bedeller ödeten Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin açtığı yaraları sarabilmek, hukukun üstünlüğünü ve siyasi ahlakı yeniden tesis edebilmek için büyük bir kararlılıkla başlattığımız işbirliği sürecinin beşinci toplantısını bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirdik.
İktidarın milletimizi kutuplaştırarak birbirine hasım ilan eden bu kutuplaşma üzerinden çıkar düzenini sürdürmeyi amaçlayan kirli siyasetinin karşısında huzurun hâkim olduğu "Yarının Türkiyesi'ni" inşa etmeye kararlıyız.
Bu vesileyle, bundan tam 29 yıl önce Madımak ve Başbağlar'da yitirdiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, yaşananlardan ders çıkararak, nice acı tecrübeleri yaşamamıza sebep olmuş bu siyaset anlayışını ve bu nefret dilini reddettiğimizi ve memleketimizde toplumsal barışı mutlaka tesis edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.
Bugünkü toplantımızda, işbirliğimizin geldiği aşamayı, milletimizin gündemindeki sıkıntıları ve o sıkıntıları çözmek üzere atılacak yeni adımları ele aldık.
İLETİŞİM KRİZİ
Bu arada 6'lı masa, şimdi de 'iletişim kriziyle' karşı karşıya. 6'lı masanın 'ortak söylem' belirleme konusunda müşterek bir zeminde buluşamadığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın çalışmaların kamuoyuna daha iyi duyurulabilmesi için, altı partinin ortak bir "iletişim stratejisi" oluşturması önerisini bugünkü toplantıya taşıyacağı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda ayrıca, altı partinin temsilcilerinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusundaki komisyonun raporunun ele alınması bekleniyor. Altılı masanın bir diğer gündem başlığı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlattığı kamuoyu araştırmaları olacak.
MASANIN GÜNDEMİ "EŞGAL" ÇİZMEK
6'lı masanın bu toplantı için gündemi ise adeta komedi filmi gibi. Liderlerin bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasasını konuşması bekleniyor. Bununla birlikte toplantıda aday için bir isim çıkması beklenmezken CHP kulislerinda "Aday ismi değil, ama eşkali belli olur" ifadeleri konuşuluyor.
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, 'muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı' sorusunun, bu toplantıda da netleşmesi beklenmiyor. Ancak liderlerin, seçime "ortak adayla" mı, yoksa "ayrı ayrı adaylarla mı" gideceğine ilişkin tutum belirlenmesi konusunda adım atılabileceği belirtiliyor. Masadaki siyasi partiler, uzlaşma sağlanması halinde "ortak aday" çıkarılması konusunda hemfikir görünüyor. Ancak bu konuda mutabakata bağlanmış bir karar yok. CHP kulislerinde konuşulanlara bakılacak olursa toplantıda altı parti liderinin gündemi karikatür çizimi olacak.