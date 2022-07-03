Altılı masada kafalar karışık! Son toplantıda da eşgal çıkmadı

KAFALAR HEP KARIŞIK

Toplantının ardından liderler ortak bir metin yayımladı.

"Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi âşıklarının adayı olacaktır." vurgusu yapılan ortak açıklama şöyle:

"Ülkemize ve milletimize ağır ekonomik, sosyal ve psikolojik bedeller ödeten Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin açtığı yaraları sarabilmek, hukukun üstünlüğünü ve siyasi ahlakı yeniden tesis edebilmek için büyük bir kararlılıkla başlattığımız işbirliği sürecinin beşinci toplantısını bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

İktidarın milletimizi kutuplaştırarak birbirine hasım ilan eden bu kutuplaşma üzerinden çıkar düzenini sürdürmeyi amaçlayan kirli siyasetinin karşısında huzurun hâkim olduğu "Yarının Türkiyesi'ni" inşa etmeye kararlıyız.

Bu vesileyle, bundan tam 29 yıl önce Madımak ve Başbağlar'da yitirdiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, yaşananlardan ders çıkararak, nice acı tecrübeleri yaşamamıza sebep olmuş bu siyaset anlayışını ve bu nefret dilini reddettiğimizi ve memleketimizde toplumsal barışı mutlaka tesis edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Bugünkü toplantımızda, işbirliğimizin geldiği aşamayı, milletimizin gündemindeki sıkıntıları ve o sıkıntıları çözmek üzere atılacak yeni adımları ele aldık.



İLETİŞİM KRİZİ

Bu arada 6'lı masa, şimdi de 'iletişim kriziyle' karşı karşıya. 6'lı masanın 'ortak söylem' belirleme konusunda müşterek bir zeminde buluşamadığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın çalışmaların kamuoyuna daha iyi duyurulabilmesi için, altı partinin ortak bir "iletişim stratejisi" oluşturması önerisini bugünkü toplantıya taşıyacağı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda ayrıca, altı partinin temsilcilerinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusundaki komisyonun raporunun ele alınması bekleniyor. Altılı masanın bir diğer gündem başlığı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlattığı kamuoyu araştırmaları olacak.