Akşener masayı 'İYİ' sallayacak! 2018’i unuttu 'Kadından imam olmaz, aday değilim' dedi: İmamoğlu’na mı yol verdi, HDP'ye mi teslim oldu?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığını dile getirse de bu durum özellikle Meral Akşener'in başını çektiği İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.