Akşener masayı 'İYİ' sallayacak! 2018’i unuttu 'Kadından imam olmaz, aday değilim' dedi: İmamoğlu’na mı yol verdi, HDP'ye mi teslim oldu?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığını dile getirse de bu durum özellikle Meral Akşener'in başını çektiği İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 2023 ideallari doğrultusunda genel başkanları Kılıçdaroğlu'na rakip olmuş vaziyette.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN DİYE BELEDİYE BAŞKANLARINA DESTEK
Bu noktada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu aday olmasın diye belediye başkanlarına sağladığı destek ile ön plana çıkıyor.
Masanın gölge ortağı HDP ise, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda keskin bir görüş belirterek karşı olduklarını her fırsatta dile getiriyor.
MASANIN DENGESİNİ BOZACAK AÇIKLAMA
Yaşanan bu gelişmelerin ışığında bugün Nevşehir'de masanın tüm dengelerini bozacak dikkat çeken bir açıklama geldi.
Söz konusu açıklamanın sahibi ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di...
Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik bir soru soruldu.