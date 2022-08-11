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    • 11.08.2022 20:53
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    • 11.08.2022 21:14
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    Akşener masayı 'İYİ' sallayacak! 2018’i unuttu 'Kadından imam olmaz, aday değilim' dedi: İmamoğlu’na mı yol verdi, HDP'ye mi teslim oldu?

    6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin de gölge ortak olarak varlık gösterdiği yuvarlak masa ittifakında sular durulmuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den masanın dengesini bozacak bir açıklama geldi. 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden 2023'te aday olmayacağını söyledi. Meral Akşener'in çelişki dolu bu sözleri, "adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlanırken, gölge ortak HDP'nin de vereceği tepkiden çekindiğini kanıtladı. Öte yandan Akşener'in bu tutumunun masanın seyrini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener masayı ’İYİ’ salladı! İmamoğlu ve HDP...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığını dile getirse de bu durum özellikle Meral Akşener'in başını çektiği İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 2023 ideallari doğrultusunda genel başkanları Kılıçdaroğlu'na rakip olmuş vaziyette.

    KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN DİYE BELEDİYE BAŞKANLARINA DESTEK
    Bu noktada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu aday olmasın diye belediye başkanlarına sağladığı destek ile ön plana çıkıyor.

    Masanın gölge ortağı HDP ise, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda keskin bir görüş belirterek karşı olduklarını her fırsatta dile getiriyor.




    MASANIN DENGESİNİ BOZACAK AÇIKLAMA
    Yaşanan bu gelişmelerin ışığında bugün Nevşehir'de masanın tüm dengelerini bozacak dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Söz konusu açıklamanın sahibi ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di...

    Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik bir soru soruldu.


        "KADINDAN İMAM OLMAZ"
        2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden aday olmayacağını söyledi.

        Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." ifadelerini kullandı.

        2018'de cumhurbaşkanı adayı olup, 2023'te "Kadından imam olmaz" sözleri ile cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in derin çelişkisi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.




        İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇMA GİRİŞİMİ
        Meral Akşener'in çelişki dolu bu sözleri, "adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişmi" olarak yorumlanırken, gölge ortak HDP'nin de vereceği tepkiden çekindiğini kanıtladı.




        "ORTAĞI BULDAN'DAN İZİN ALAMADIĞI İÇİN ADAYLIKTAN VAZGEÇEN AKŞENER..."

        Konuya ilişkin AK Parti cephesinden de tepki geldi.

        TBMM İdare Amiri, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortağı Pervin Buldan'dan izin alamadığı için adaylıktan vazgeçen Meral Akşener, "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için aday değilim." demiş. 2018'de cumhurbaşkanı adayı olan siz değil miydiniz?" ifadeleriyle Meral Akşener'i hedef aldı.




            "ADAY OLMAM" DİYOR, KK'NIN ADAYLIĞINI İSTEMİYOR: AKŞENER NEYİN PEŞİNDE?
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nevşehir'de "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" şeklinde sarf ettiği sözler adeta 6'lı masanın dengesini bozacak cinsten.

            Aday olmayacağını açıklayıp, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının karşısında duran Akşener'in bu tutumu masanın seyrini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.
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