Asıl savaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında! Ekrem İmamoğlu pusuda bekliyor...

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı ekmek fabirkası açılışında Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Şu anda burada olmanızın Türkiye'ye bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bütün açılışlarımızı sizinle yapmak istiyorum. Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum." dedi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ise ikili daha sonra bir otelde baş başa görüştü. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Ben sizin en yakın yol arkadaşınızım. Yürüdüğünüz yolda size her türlü destek olmakta benim yanıma hiç kimse yaklaşamaz." ifadeleriyle adaylık sürecinde kendisine destek verdiğini söyledi.

SAVAŞ AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA YAŞANACAK İMAMOĞLU PUSUDA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şimdilik yarışın dışına çektiği görülürken HDP'nin yaptığı açıklamalarla da Meral Akşener'e karşı açık bir savaş açtığı görüldü.