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    • 08.08.2022 18:37
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    • 08.08.2022 18:37
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    CHP'den 'seçmenleri fişleme' itirafı! Kemal Kılıçdaroğlu YSK'da olmayan bilgilere nasıl erişti?

    Son zamanlarda hükümetin hayata geçirdiği projelere çökerek gasp siyaseti anlayışını benimseyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarıyla ilgili bomba bir itirafta bulundu. Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye mülakat veren Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok, her bir seçmeni biliyoruz" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı'nın "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" itirafı, "CHP'ye bu bilgileri kim veriyor?", "YSK'da olmayan bilgiler CHP'de nasıl oluyor?" sorularını akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den ’seçmenleri fişleme’ itirafı!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi Yazarı Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada partisinin sandık çalışmaları ile ilgili itiraf niteliğinde sözler sarf etti.

    İTİRAF: "BİZİM ELİMİZDEKİ BİLGİLER YSK'DA YOK, HER BİR SEÇMENİ BİLİYORUZ"
    Kılıçdaroğlu, her bir seçmenin bilgilerine vakıf olduklarını belirterek, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunun elinde de yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz" ifadelerini kullandı.



    CHP Genel Başkanı'nın Sözcü'ye verdiği mülakattaki bu ifadeler gündeme bomba gibi düştü.

    CHP'YE BU BİLGİLERİ KİM VERİYOR?
    Kılıçdaroğlu'nun sözleri ışığında "CHP'ye bu bilgileri kim veriyor?", "YSK'da olmayan bilgiler CHP'de nasıl oluyor?" sorularını akıllara geldi.



    "YSK'DA OLMAYAN BİLGİLERE NASIL ERİŞTİ?"
    AK Parti SözcüÖmer Çelik, "Kılıçdaroğlu YSK'da olmayan bilgilere nasıl erişti?" sorusunu yönelterek "Bu son derece riskli, son derece teklikeli bir ifade. YSK'nın elinde olmayan bilgilere nasıl erişti? Bu bilgilere nasıl erişti? Bunu topluma izah ederek sorumlu bir şekilde paylaşmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.



        "BU SUÇ DEĞİL Mİ?"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığınınız açıklamalarla seçim güvenliğini tehlikeye düşürmenizi, adeta Milleti fişlediğinizi ima etmenizi ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde temin etmek suretiyle kullanmaya çalışmanızı nasıl bu kadar övünerek anlatabiliyorsunuz? Bu suç değil mi?" açıklamasında bulundu.



        "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" şeklinde Kılıçdaroğlu ağzıyla yapılan itiraf sosyal medya da yerini aldı.

        Konuya ilişkin, "Bu açıklamayı Kılıçdaroğlu değil de bir AK Partili yapmış olsaydı 'seçmen bilgileri çalındı, sandık güvenliği yok, baskı mı yapılacak?' diye ortalık yıkılıyordu" yorumları yapıldı.



        2018 SEÇİMLERİNDE 'MÜHÜR' YALANIYLA ALAY KONUSU OLMUŞTU
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'den Ruhat Mengi'ye seçim hakkında röportaj vermesi de tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Bilindiği üzere Mengi, 24 Haziran 2018 seçimlerinde dolaşıma soktuğu 'mühür' yalanıyla alay konusu olmuştu.
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