CHP'den 'seçmenleri fişleme' itirafı! Kemal Kılıçdaroğlu YSK'da olmayan bilgilere nasıl erişti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi Yazarı Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada partisinin sandık çalışmaları ile ilgili itiraf niteliğinde sözler sarf etti.
İTİRAF: "BİZİM ELİMİZDEKİ BİLGİLER YSK'DA YOK, HER BİR SEÇMENİ BİLİYORUZ"
Kılıçdaroğlu, her bir seçmenin bilgilerine vakıf olduklarını belirterek, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunun elinde de yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı'nın Sözcü'ye verdiği mülakattaki bu ifadeler gündeme bomba gibi düştü.
CHP'YE BU BİLGİLERİ KİM VERİYOR?
Kılıçdaroğlu'nun sözleri ışığında "CHP'ye bu bilgileri kim veriyor?", "YSK'da olmayan bilgiler CHP'de nasıl oluyor?" sorularını akıllara geldi.
"YSK'DA OLMAYAN BİLGİLERE NASIL ERİŞTİ?"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu YSK'da olmayan bilgilere nasıl erişti?" sorusunu yönelterek "Bu son derece riskli, son derece teklikeli bir ifade. YSK'nın elinde olmayan bilgilere nasıl erişti? Bu bilgilere nasıl erişti? Bunu topluma izah ederek sorumlu bir şekilde paylaşmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.