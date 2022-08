CHP'den 'seçmenleri fişleme' itirafı! Kemal Kılıçdaroğlu YSK'da olmayan bilgilere nasıl erişti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi Yazarı Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada partisinin sandık çalışmaları ile ilgili itiraf niteliğinde sözler sarf etti.



İTİRAF: "BİZİM ELİMİZDEKİ BİLGİLER YSK'DA YOK, HER BİR SEÇMENİ BİLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, her bir seçmenin bilgilerine vakıf olduklarını belirterek, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunun elinde de yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz" ifadelerini kullandı.