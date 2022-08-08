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    • 08.08.2022 11:34
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    • 08.08.2022 12:01
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    Kılıçdaroğlu fondaş medyanın yalanını patlattı: 400-500 bin mülteci oy kullanmayacak

    Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik kirli algı operasyonları aralıksız sürüyor. Seçim zamanı yaklaştırkça oy hakkı olmayan mültecilerin, sandığa gideceğini öne süren muhalefet ve bu yönde haber yapan fondaş medya bilgi kirliliğine neden oluyor. Bu kirli kampanyada baş rolü kapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin büyük bölümünün seçmen yapıldığı iddiasını yalanladı. Fondaş medyaya verdiği röportajda Kılıçdaroğlu, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam olmadığını söyledi.

    ’500 bin mülteci oy kullanacak’ yalanı patladı

    Türkiye mültecilere yönelik kirli kampayanların merkezi haline gelmiş durumda. Sonuçlarının ne olacağını umursamamaksızın ateşe körükle giden muhalefet, yalanları birbiri ardında savuruyor. Özellikle seçim zamanı yaklaştıkça Türk vatandaşı olmayan hiç kimsenin oy kullanamayacağını bile bile yüzbinlerce mültecinin oy kullanacağını öne süren muhalefet, hükümet yetkililerin doğru bilgileri paylaşmasına karşın sus pus olarak algı operasyonlarına devam ediyor.

    GERÇEK RAKAMLARI SOYLU PAYLAŞTI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğmiz aylarda yaptığı açıklamada gerçek rakamları kamuoyuyla paylaşmıştı. Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da akıldışı iddialarına tepki gösterdi.

    Soylu şunları söyledi: 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 Suriye uyruklu, Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün "900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı" diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.

    FONDAŞ MEDYA ALGI OPERASYONU
    Seçim için Suriyelilerin hızlıca vatandaş yapıldığını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Suriyelilerin 10 yıl oy kullanmaması için yasa teklifi vereceğiz" demişti. Özdağ'ın açıklamalarını haberleştiren Sözcü, iddiaların doğruluğunu araştırmaksızın bilgileri okuyucularına servis etmişti.

    Sözcü imzalı bir başka haberde de Mersin'de yerel seçimlerde oy kullanacak Suriyelilere, AK Parti adayına nasıl oy kullanacaklarını gösteren pusula verdiliğini öne sürmüştü. Cumhuriyet gazetesi de aynı iddialarını satırlarına taşımıştı.

        Cumhuriyet 2013 yılında; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kaçak Afgan işçileri çalıştırdığını, Suriyeli göçmenlerin de vatandaşlığa geçirilerek seçmen yapıldığını belgeledikleri iddiası haberleştirmişti. Tekin'in iddialarına dair belgeler de kısa sürede yalanlandı.



        KENDİ KENDİNİ YALANLADI: 400-500 BİN KİŞİ YOK
        Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu 400-500 bin kişi gibi yüksek bir sayının olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
        Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz.

        Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız.

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