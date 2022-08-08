Kılıçdaroğlu fondaş medyanın yalanını patlattı: 400-500 bin mülteci oy kullanmayacak

Türkiye mültecilere yönelik kirli kampayanların merkezi haline gelmiş durumda. Sonuçlarının ne olacağını umursamamaksızın ateşe körükle giden muhalefet, yalanları birbiri ardında savuruyor. Özellikle seçim zamanı yaklaştıkça Türk vatandaşı olmayan hiç kimsenin oy kullanamayacağını bile bile yüzbinlerce mültecinin oy kullanacağını öne süren muhalefet, hükümet yetkililerin doğru bilgileri paylaşmasına karşın sus pus olarak algı operasyonlarına devam ediyor.
GERÇEK RAKAMLARI SOYLU PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğmiz aylarda yaptığı açıklamada gerçek rakamları kamuoyuyla paylaşmıştı. Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da akıldışı iddialarına tepki gösterdi.
Soylu şunları söyledi: 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 Suriye uyruklu, Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün "900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı" diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.
FONDAŞ MEDYA ALGI OPERASYONU
Seçim için Suriyelilerin hızlıca vatandaş yapıldığını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Suriyelilerin 10 yıl oy kullanmaması için yasa teklifi vereceğiz" demişti. Özdağ'ın açıklamalarını haberleştiren Sözcü, iddiaların doğruluğunu araştırmaksızın bilgileri okuyucularına servis etmişti.
Sözcü imzalı bir başka haberde de Mersin'de yerel seçimlerde oy kullanacak Suriyelilere, AK Parti adayına nasıl oy kullanacaklarını gösteren pusula verdiliğini öne sürmüştü. Cumhuriyet gazetesi de aynı iddialarını satırlarına taşımıştı.