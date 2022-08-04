Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu trolleri birbirine girdi! Sosyal medyadaki kirli operasyon çarşaf çarşaf ortaya döküldü

CHP 2023 seçimlerine yaklaşılırken yalanın, manipülasyonun, algı operasyonu çalışmalarının dozunu artırdı. Özellikle sosyal medya aracılığı ile her geçen gün gündem değiştirme çabaları içerisine giren ve kitleleri algı operasyonu ile galeyana getirmeye çalışan CHP, bu çalışmalar için geniş bir troll ordusu kurdu.
Troll ordusu üzerinden sahte bot hesaplarla sosyal medyada gündem konularını belirlemeye çalışarak ve anket sonuçlarını manipüle ederek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kirli bir tezgah kurdu.
Sosyal medyada Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç, CHP içerisindeki bu kirli düzeni ifşa etti. CHP yönetimi tarafından kurulan ve desteklenen troll ordusunun çalışmalarını ifşalayan Jahrein, yapılanma içerisindeki terör örgütü sempatizanlarını da tek tek afişe etti.
TROLL ORDUSUNUN BAŞINA PKK-DHKP/C SEMPATİZANI
CHP'de Kılıçdaroğlu ekibinin yapılanması tarafından desteklenen troll ordusunun başında Alican Ayvataş'ın olduğunu açıklayan Jahrein, Ayvataş'ın terör örgütü PKK ve DHKP/C ile ilgili daha önce yaptığı paylaşımları da yayınladı.
Kılıçdaroğlu ekibi tarafından kurulan troll ordusunun başında bulunan Alican Ayvataş'ın yaptığı paylaşımlarda Seyit Rıza'dan "General" olarak bahsettiği, Kobane olaylarına açık destek verdiği ve DHKP/C örgütünden "cephe" olarak bahsettiği görüldü.