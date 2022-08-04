Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu trolleri birbirine girdi! Sosyal medyadaki kirli operasyon çarşaf çarşaf ortaya döküldü

CHP 2023 seçimlerine yaklaşılırken yalanın, manipülasyonun, algı operasyonu çalışmalarının dozunu artırdı. Özellikle sosyal medya aracılığı ile her geçen gün gündem değiştirme çabaları içerisine giren ve kitleleri algı operasyonu ile galeyana getirmeye çalışan CHP, bu çalışmalar için geniş bir troll ordusu kurdu.

Troll ordusu üzerinden sahte bot hesaplarla sosyal medyada gündem konularını belirlemeye çalışarak ve anket sonuçlarını manipüle ederek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kirli bir tezgah kurdu.