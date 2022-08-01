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    • 02.08.2022 00:59
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    • 02.08.2022 01:13
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    Siyaset arsızı hizmet hırsızı CHP! Şimdi de Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut projesini sahiplendiler: Akla ziyan açıklama

    Hizmet hırsız CHP, hükümetin hayata geçirdiği projelere çökmekten bir türlü vazgeçmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK düzenlemesine sahip çıkmasının ardından bir benzeri skandala CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin imza attı. Çökme siyasetinde Genel Başkanı'nın yolundan giden Tekin, 81 ile 150 bin konut projesinin açıklanmasının ardından "Daha bu sabah yazdığım şeyi Erdoğan akşam açıkladı. Bizi takip etmeye devam edin" ifadelerini kullandı. CHP'lilerin bu tarz akıllara ziyan açıklamaları tepkileri de beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Siyaset arsızı hizmet hırsızı CHP!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hükümetin hayata geçirdiği projelere çökme siyasetinden bir türlü vazgeçmiyor.

    Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesine sahiplenmeye kalkarak 'Ben söyledim, yaptılar' algısını oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu tüm tepkileri üzerine toplamıştı.

    Başkan Erdoğan'ın algı ve manipülasyona soyunan Kılıçdaroğlu'na "Bugüne kadar hep o söyledi ben yaptım" şeklindeki sözlerle yaptığı gönderme de büyük yankı uyandırmıştı.


    REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKTİK
    Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkat çekmişti.



    HİMZET HIRSIZ CHP ŞAŞIRTMADI!
    Gelişmeler sıcaklığını korurken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, genel başkanı gibi benzer bir algı çalışmasına girişti.



        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 81 ile 150 bin konut yapılacağını müjdelemesi sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan, Tekin gelişmeyi kendisine mal ederek, "Daha bu sabah yazdığım şeyi Erdoğan akşam açıkladı. Bizi takip etmeye devam edin." ifadelerini kullandı.

        YANDAŞ GAZETECİDEN 'BİLGİ SIZDIRILIYOR' İTİRAFI
        Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'na, bürokratlar tarafından hükümetin planlarının sızdırıldığını itiraf etmişti.

        Gürses, gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.



        KİM BU KÖSTEBEKLER?
        Gürses'in 'bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor' itirafı sonrası akıllara 'Kim bu köstebekler?' sorusu geldi.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Siyaset arsızı hizmet hırsızı CHP! Şimdi de Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut projesini sahiplendiler: Akla ziyan açıklama
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