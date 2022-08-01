Siyaset arsızı hizmet hırsızı CHP! Şimdi de Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut projesini sahiplendiler: Akla ziyan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hükümetin hayata geçirdiği projelere çökme siyasetinden bir türlü vazgeçmiyor.



Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesine sahiplenmeye kalkarak 'Ben söyledim, yaptılar' algısını oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu tüm tepkileri üzerine toplamıştı.

Başkan Erdoğan'ın algı ve manipülasyona soyunan Kılıçdaroğlu'na "Bugüne kadar hep o söyledi ben yaptım" şeklindeki sözlerle yaptığı gönderme de büyük yankı uyandırmıştı.