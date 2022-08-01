Siyaset arsızı hizmet hırsızı CHP! Şimdi de Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut projesini sahiplendiler: Akla ziyan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hükümetin hayata geçirdiği projelere çökme siyasetinden bir türlü vazgeçmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesine sahiplenmeye kalkarak 'Ben söyledim, yaptılar' algısını oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu tüm tepkileri üzerine toplamıştı.
Başkan Erdoğan'ın algı ve manipülasyona soyunan Kılıçdaroğlu'na "Bugüne kadar hep o söyledi ben yaptım" şeklindeki sözlerle yaptığı gönderme de büyük yankı uyandırmıştı.
REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKTİK
Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkat çekmişti.
HİMZET HIRSIZ CHP ŞAŞIRTMADI!
Gelişmeler sıcaklığını korurken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, genel başkanı gibi benzer bir algı çalışmasına girişti.