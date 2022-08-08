Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de kritik MKYK! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.00'de başladı.

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti Sözcücü Ömer Çelik'ten açıklamalar:

CEMEVLERİNE SALDIRILAR

Yapılan saldırıların provokasyon olduğu açık. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermiyoruz.

ERDOĞAN'IN CEMEVİ ZİYARETİ

Kardeşlik sofrası etrafıonda lokmalar paylaşılacak.

Emniyet teşkilatı, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlar arasında nifak çıkaranlara en kararlı cevap hukuk dairesi içinde verilecektir. Muharrem ayında saldırıların meydana gelmesi provokasyonları amaçlayanlar açısından da planlı olduğu görülüyor.

Ehlibeyti bir kere daha rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız bugün cemevini ziyaret ederek, kardeşlik sofrasında lokmalar paylaşılacak. Yezidler kendilerine düşeni tüm çirkinlik ve zalimlikle yapmaya devam ediyorlar. Hz. Hüseyin gibi ilke ve hakkın peşinde koşanlar bunların saldırılarına maruz kalıyor. İnsanlar kendi Kerbela ve aşuralarını yaşıyorlar.

"ALEVİ CANLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

En yüksek performans ve sadakatle adalet ilkesinin ayakta tutulmasına gayret gösterilmelidir. Bu son derece önemli bir yaklaşımdır. Mezhep savaşlarıyla, bir takım etnik savaşların körüklenmesiyle kimlerin kazanç gördüğüne baktığımızda bunları kışkırtanların daha büyük resimde kendi çıkarlarını ortaya çıkaran çıkar cenneti olduğunu görüyoruz. Bütün Alevi canlarımıza son saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları, dernekleri çok güzel bildiri yayınladılar. "Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı hep birlikte karşı koyalım. Ortak duyarlılık ortaya koyalım" dediler. Biz de bu davete AK Parti Genel Merkezi'nden eyvallah diyoruz.



GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRI



Latif Şimşek' yapılan saldırıyı bir kez daha kınayalım. Bir gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık çok nadir görülen bir şey.



AK PARTİ'NİN 20. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ



14 Ağustos'ta partimiz kuruldu. 21. yılımızı idrak edeceğiz. Partimizin 20. yılında kuruluş yıldönümü programı daha sadece geçmişti. Bu sene Cumhurbaşkanımızın güçlü hitabıyla AK Parti'nin yıldönümünü hep beraber kutlayacağız.