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    • 08.08.2022 19:20
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı: Hz. Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan ’Aşure Günü’ mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aşure gününün ve Muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

    Erdoğan sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü'nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.


    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı: Hz. Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum
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