Vatandaştan Meral Akşener'e kapak: Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Armutlu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dün de Yalova'da kendisine soru sormak isteyen genç bir kıza parmak sallayarak kabadayılık yapan Akşener, bu kez bir vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı.
FENA ŞAMARLANDI
Vatandaşın, ''Güzel Armutlumuzda kahvaltı ettiniz mi?'' sorusu karşısında şaşıran Akşener, "Yok, kahvaltımı evimde ettim" cevabını verdi.
Terörden yargılanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı için sözleşen Akşener, vatandaşın ''Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin'' sözlerinin ardından olay yerini terk etti.
GENÇ KIZA PARMAK SALLAMIŞTI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafları ziyaret etmişti.
BU NE KİN BU NE ÖFKE?
Ziyaret sırasında bir genç kız Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleyle yönelik soru yöneltti. Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in öfkeli anları kameraya yansıdı.