Sosyal medyada gündem olan 'Mummy' videosu! İşte milletin kanını emen insan görünümlü 'mumya dinozorlar'

İyi Parti Meral Akşener'in anatomi, 28 Şubat'ta söyledikleri, 15 Temmuz'a bakışı ve daha niceleri...
DİNOZORLAR VE MUMYALAR...
Sosyal medyada yayılan bir video olay oldu.
Süleyman Soylu'nun, "Bu gençler bir başka "Dinazor"lara aslında birer "mumya" olduklarını hatırlatmışlar" diye notunu düştüğü paylaşımda, Muhalefetin kirli yüzü 'dinozor' 'mumya' çizimiyle resmedildi.
ALTI GANYAN VE SKANDALLARI...
Kılıçdaroğlu'nun kirli algıları, Meral Akşener'in FETÖ ile ilişkisi, Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş'ın skandalları! İşte hepsi bu videoda...