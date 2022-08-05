Sosyal medyada gündem olan 'Mummy' videosu! İşte milletin kanını emen insan görünümlü 'mumya dinozorlar'

DİNOZORLAR VE MUMYALAR...

Sosyal medyada yayılan bir video olay oldu.

Süleyman Soylu'nun, "Bu gençler bir başka "Dinazor"lara aslında birer "mumya" olduklarını hatırlatmışlar" diye notunu düştüğü paylaşımda, Muhalefetin kirli yüzü 'dinozor' 'mumya' çizimiyle resmedildi.