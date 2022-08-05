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    • Güncel
    • 06.08.2022 01:03
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    • 06.08.2022 01:24
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    Sosyal medyada gündem olan 'Mummy' videosu! İşte milletin kanını emen insan görünümlü 'mumya dinozorlar'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve altılı ganyanın anatomisinin resmedildiği paylaşımda, FETÖ ile ilişkiler, Kılıçdaroğlu'nun kirli algıları, 28 Şubat ve 15 Temmuz'daki ilişkiler çizgi karakterle 'dinozor' ve 'mumya' benzetmesi ile özetlendi. İşte o 'Mummy' videosu...

    İşte milletin kanını emen insan görünümlü mumya dinazorlar

    İyi Parti Meral Akşener'in anatomi, 28 Şubat'ta söyledikleri, 15 Temmuz'a bakışı ve daha niceleri...

    DİNOZORLAR VE MUMYALAR...

    Sosyal medyada yayılan bir video olay oldu.

    Süleyman Soylu'nun, "Bu gençler bir başka "Dinazor"lara aslında birer "mumya" olduklarını hatırlatmışlar" diye notunu düştüğü paylaşımda, Muhalefetin kirli yüzü 'dinozor' 'mumya' çizimiyle resmedildi.

    ALTI GANYAN VE SKANDALLARI...

    Kılıçdaroğlu'nun kirli algıları, Meral Akşener'in FETÖ ile ilişkisi, Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş'ın skandalları! İşte hepsi bu videoda...

        Akşener'in büyük hayalleri vardı "Ben başbakan olacağım"

        Başbakanlığın formulü...

        Lütfü Türkkan şehit yakınının bacısına küfür ederken...

        Dolarla vekil olunan parti CHP...
            Fırtına bıraktığı yerden devam
            Haberler Güncel Sosyal medyada gündem olan 'Mummy' videosu! İşte milletin kanını emen insan görünümlü 'mumya dinozorlar'
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