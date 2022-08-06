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    Son dakika: Cerablus'u kana bulayacaklardı! PKK/PYD'nin alçak bombalı saldırı planı yürütülen operasyonla engellendi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin takibi ve operasyonuyla engellendiğini açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve operasyondan görüntüler...

    PKK/PYD’nin bombalı saldırısı engellendi!

    PKK/PYD'nin alçak planı Emniyet İstihbarat ekipleri sayesinde engellendi.

    Fırat Kalkanı Harekat alanında bulunan Cerablus'a PKK/PYD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırı yürütülen operasyon kapsamında akamete uğratıldı.



    Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

    PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Cerablus'u kana bulayacaklardı! PKK/PYD'nin alçak bombalı saldırı planı yürütülen operasyonla engellendi
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