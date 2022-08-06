Son dakika: Cerablus'u kana bulayacaklardı! PKK/PYD'nin alçak bombalı saldırı planı yürütülen operasyonla engellendi

PKK/PYD'nin alçak planı Emniyet İstihbarat ekipleri sayesinde engellendi.
Fırat Kalkanı Harekat alanında bulunan Cerablus'a PKK/PYD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırı yürütülen operasyon kapsamında akamete uğratıldı.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı.
PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 6, 2022
10kg patlamaya hazır bomba yakalandı.
EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler👏 pic.twitter.com/R59lhYYHgH