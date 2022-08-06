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    • Güncel
    • 06.08.2022 20:53
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    • 06.08.2022 21:07
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    ABD firari hainlere sığınak olmaya devam ediyor! FETÖ'cü Albay Mustafa Koç vatandaşlık aldı

    FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra yurtdışına kaçan Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç, Amerikan vatandaşı oldu. Vatan haini firari haşhaşi, "Hayatımda yeni sayfa" paylaşımında bulunarak ABD vatandaşlığı aldığını duyurdu.

    FETÖ’cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu!

    Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen'in barındığı Amerika Birleşik Devletleri, FETÖ'cülere sığınak olmaya devam ediyor.

    15 Temmuz 2016 FETÖ'cü hain darbe girişiminin ardından bir kısım FETÖ'cü yurt dışına kaçtı.

    Deniz Kuvvetleri'ne 90'larda yerleşmiş ve "ihanet albümü" denilen 1997 Deniz Harp Akademisi albümünde yer alan 10 FETÖ'cüden üçü de bu kapsamda firari durumda.

    ABD VATANDAŞLIĞI ALDI!
    Söz konusu firari FETÖ'cülerden biri olan Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç, 2 Ağustos'ta ABD vatandaşı oldu.

    Vatan haini Koç, Twitter'dan "Hayatımda yeni sayfa" paylaşımında bulunarak ABD vatandaşlığı aldığını duyurdu.



    FETÖ PROPAGANDASINA DEVAM EDİYOR
    ABD'de yaşayan Mustafa Koç, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor.
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    FETÖ’cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu!
    Haberler Güncel ABD firari hainlere sığınak olmaya devam ediyor! FETÖ'cü Albay Mustafa Koç vatandaşlık aldı
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