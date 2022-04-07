Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yanıt verdi

"ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

Kirişci Kılıçdaroğlu'nun bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu ülkede bir sefer aç ve açıkta kimse yok. Yani bu ülkenin çocukları da dahil 7'den 77'ye herkesi doyuran doyuran tarım sektörü var. Güçlü bir gıda sektörümüz var. Bu milletimiz bu memleketimiz hiçbir zaman bu bana da şu 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla bir yoklukla tanışmadı, hiç karşılaşmadı. Biraz önce arz ettim 65 milyon olan nüfusumuz 85 milyona çıktı, 5 milyonda mülteci 90 milyon, 50 milyonun üzerinde de turist… Şimdi burada kalkıpta çocukların aç yatağa girdiğini işte bu açlıklarıyla ilgili bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmaları bu toplumun ben takdirlerine bırakıyorum.

Bu alışkanlık haline geldi. Bunun geçmiş örnekleri de olunca onlara bir eklenti yapılmaya çalışılıyor. Yani gıda konusu böyle siyasete malzeme edilebilecek bir konu asla değil. Zaten bu tarzda tarz değil. Burada niyetin ben bu olmadığını yani o iddia ettikleri zaten öyle bir şeyin olmadığını da ifade ediyorum. Bu konuları bir demokratik ülkede iktidar kadar muhalefette çok önemlidir hani ana muhalefet diye bir şey yok ama bir muhalefetin genel başkanının böyle bir tweet atmasını hiç doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum.

"ÜRETİCİLERİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok. Herkesin karnı çok şükür tok ve bu ülkenin üreticileride bu bahsettiğimiz nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor"

Öte yandan Kirişci ucuz et satışının başladığını da duyurdu.

Kirişci'nin ucuz et ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"UCUZ ET SATIŞI BAŞLAMIŞ DURUMDA"

"Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok.