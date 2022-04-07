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    • 08.04.2022 00:40
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yanıt verdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu giriştiği zorbalıklara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacağını söyledi. Katıldığı yayında Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışına başlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına da tepki gösterdi. Kiriçci, "Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi." dedi.

    takvim.com.tr
    Sahte Kabadayı 4!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zorbalıkta sınır tanımıyor.

    Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacağını söyledi.

    ET VE SÜT KURUMUNUN KAPISINA DAYANACAK
    Twitter üzerinden paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu başlayan ucuz et satışına görmezden gelerek "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." iddiasında bulundu.

    TARIM BAKANI KİRİŞCİ'DEN YANIT
    Tarı ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt verdi.

    "ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"
    Kirişci Kılıçdaroğlu'nun bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini belirterek şunları söyledi:

    "Bu ülkede bir sefer aç ve açıkta kimse yok. Yani bu ülkenin çocukları da dahil 7'den 77'ye herkesi doyuran doyuran tarım sektörü var. Güçlü bir gıda sektörümüz var. Bu milletimiz bu memleketimiz hiçbir zaman bu bana da şu 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla bir yoklukla tanışmadı, hiç karşılaşmadı. Biraz önce arz ettim 65 milyon olan nüfusumuz 85 milyona çıktı, 5 milyonda mülteci 90 milyon, 50 milyonun üzerinde de turist… Şimdi burada kalkıpta çocukların aç yatağa girdiğini işte bu açlıklarıyla ilgili bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmaları bu toplumun ben takdirlerine bırakıyorum.

    Bu alışkanlık haline geldi. Bunun geçmiş örnekleri de olunca onlara bir eklenti yapılmaya çalışılıyor. Yani gıda konusu böyle siyasete malzeme edilebilecek bir konu asla değil. Zaten bu tarzda tarz değil. Burada niyetin ben bu olmadığını yani o iddia ettikleri zaten öyle bir şeyin olmadığını da ifade ediyorum. Bu konuları bir demokratik ülkede iktidar kadar muhalefette çok önemlidir hani ana muhalefet diye bir şey yok ama bir muhalefetin genel başkanının böyle bir tweet atmasını hiç doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum.

    "ÜRETİCİLERİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"
    Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok. Herkesin karnı çok şükür tok ve bu ülkenin üreticileride bu bahsettiğimiz nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor"

    Öte yandan Kirişci ucuz et satışının başladığını da duyurdu.

    Kirişci'nin ucuz et ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

    "UCUZ ET SATIŞI BAŞLAMIŞ DURUMDA"
    "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.

        Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz."

        KILIÇAROĞLU TÜİK VE MERKEZ BANKASI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA GİTMİŞTİ
        Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığının da kapısına dayanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmüş Kavcıoğlu da "Bizi siyasete alet etmeyin" mesajı vermişti.

        TÜİK ve MEB'e giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu kapı önünde beklemiş ve algı operasyonunu orada sürdürmüştü. Kılıçdaroğlu MEB kapısının kilitlendiğini iddia etmiş kilidin Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından talep edildiği ortaya çıkmışıtı.
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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yanıt verdi
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