Sahte kabadayı yine sahnede! Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer SADAT'ı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zorbalıkta sınır tanımıyor. Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde SADAT vardı. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanmıştı.
YİNE BİR ŞOV
SADAT'ın Beylikdüzü'ndeki merkezine gitti. İçeri girmesine izin verilmeyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'tedhiş', Türkçesi de 'terör'
NE İZİN VAR NE BİR ŞEY
Biz CHP'yiz, Kuvâ-yi Milliye'ciyiz, biz öyle SADAT'çılardan, tedhişçilerden korkacak değiliz. Korkaklar, kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları korumaz. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
KABADAYILIK VAKALARI
Twitter üzerinden paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu başlayan ucuz et satışına görmezden gelerek "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." iddiasında bulunmuştu.
TARIM BAKANI KİRİŞCİ'DEN YANIT
Tarı ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt verdi.