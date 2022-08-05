Terörün finansmanına darbe: 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Abalı mahallelerinde 920 personel, 56 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko Terör' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
920 PERSONEL, 56 OPERASYONEL TİM OPERASYONDA GÖREV ALIYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel, 56 operasyonel tim operasyonda görev alıyor.