Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.08.2022 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2022 09:21
    ABONE OL

    Terörün finansmanına darbe: 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başladı!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başlatıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terörün finansmanına darbe! 920 personelle başladı

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Abalı mahallelerinde 920 personel, 56 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko Terör' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

    920 PERSONEL, 56 OPERASYONEL TİM OPERASYONDA GÖREV ALIYOR


    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel, 56 operasyonel tim operasyonda görev alıyor.

        PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON 600 BİN TL OLAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ


        Operasyonun ilk gününde Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk ele geçirildi

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Göktaş Ali Koç’un avukatı mı?
        Haberler Güncel Terörün finansmanına darbe: 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başladı!
            SON DAKİKA