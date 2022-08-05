Terörün finansmanına darbe: 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başladı!



Operasyonun ilk gününde Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk ele geçirildi

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