Kimler kimlerle beraber! CHP ve HDP flamalarıyla beraber yürüdüler

HDP'nin desteğini almadan seçimi kazanma ihtimali sıfır olan yuvarlak masa HDP ile ortaklığını açık ettiğinde ise seçmenden gelecek tepkiden çekiniyor.
AKŞENER, KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU YARIŞI
Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaorğlu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstüne çizerken Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. HDP ise Yavaş ve Akşener'i veto etmiş sonrasında İYİ Parti anket oyunlarıyla elini güçlendirmek için hamle yapmıştı.
GÖZLER YUVARLAK MASADA
Şimdi gözler Selahattin Demirtaş'ın şantajına maruz kalan yuvarlak masada oturan isimlere çevrildi. Muhalefetin Demirtaş'a nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor...
DEMİRTAŞ HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR VE TUTUKLU?
Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.
İşte Demirtaş'ın yargılandığı ve ceza aldığı suçlardan bazıları;
"Silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama"