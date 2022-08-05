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    • Güncel
    • 05.08.2022 18:28
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    • 05.08.2022 18:28
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    Kimler kimlerle beraber! CHP ve HDP flamalarıyla beraber yürüdüler

    Altılı masa gizli ortakları HDP'yi sürekli yalanlasa da gerçekte olanlar her şeyi gözler önüne seriyor. AK Partiye karşı bir araya gelen 6'lı ganyan 'ortak aday' halen çıkaramazken HDP ile olan bağları yine pekişti. Son olarak HDP ve CHP'li grup, İzmir'de parti flamalarıyla beraber yürüyüş düzenledi. Görüntüleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Altılı masanın yedinci ortağı HDP ile CHP'nin gizli ittifakı Aliağa'da gün yüzüne çıktı." dedi.

    CHP ve HDP flamalarıyla beraber yürüdüler

    Cumhurbaşkanı seçimleri için Kürt seçmeni ikna etme çabaları sonuçsuz kalan altılı masanın, ipleri tamamen HDP'nin eline geçti. Ortak aday konusunda masanın altından rest çeken HDP, istedikleri aday çıkmaması durumunda kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurmuştu.

    7. KOLTUKTA HDP VAR

    Altılı masanın 7. koltuğu olan HDP ile temasın son hali İzmir'de görüntülendi. HDP ve CHP'li grup, İzmir'de parti flamalarıyla beraber yürüyüş düzenledi.

    "HDP İLE CHP'NİN GİZLİ İTTİFAKI ALİAĞA'DA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

    Görüntüleri paylaşan HDP ile CHP'nin gizli ittifakı Aliağa'da gün yüzüne çıktı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Altılı masanın yedinci ortağı HDP ile CHP'nin gizli ittifakı Aliağa'da gün yüzüne çıktı." dedi.

        6'LI GANYAN VE HDP İLİŞKİSİ

        6'lı masada adaylık pazarlıkları ve oyunları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.

        SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 6'LIYA ŞANTAJ
        PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş 6'lı masaya şantaja başladı.

        Demirtaş T24'e verdiği CHP ve HDP yandaşı yayın organlarında yayınlanan yazısı ile 6'lı masaya yönelik 'adaylık' göndermesi yaptı.

        CEZAEVİNDEN 'ADAYLIK' PAZARLIĞINA GİRİŞTİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için HDP ile pazarlığı bilinirken 6'lı masada ise DP Genel Başkanı Gültekin Uysal dışında henüz adaylığını destekleyen olmadı.

        Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkarken Demirtaş yaşanan adaylık kavgasına cezaevinden dahil oldu.

        Daha önce HDP'li isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarına sıcak baktıkları bilinirken Demirtaş 'ortak' aday istediklerini bir kez daha söyledi. Demirtaş kendi istedikleri aday dışında bir ismin aday gösterilmesi halinde terör suçlarından yasaklı olmasına rağmen HDP'nin adayı olabileceğini söyledi.

        "İSTEDİĞİMİZ ADAY ÇIKMAZSA BİZ ADAY ÇIKARIRIZ"
        Demirtaş 6'lı ya şu ifadelerle 'ya istediğimiz adayı gösterin ya da aday çıkarırız' şantajını yaptı;

        "Eş Genel Başkanlarımız, "Ortak aday düşüncesine açığız" mesajını defalarca verdiler. Partinin resmi politikası budur, son ana kadar ortak adayda ısrar edilecek. Olmazsa HDP kendi adayıyla seçime girer. Başka ne yapabiliriz ki?

        Aday ismini biz kendi partimizde bile tartışmazken başka partilerin adayını isim düzeyinde tartışmak doğru olmaz. Ancak ortak aday olsun isteniyorsa o adayın HDP'nin de düşünceleri ve önerileri alınarak belirlenmesi daha kapsayıcı bir tutum olur.

            Ben aday olmaya, yukarıda belirttiğim çerçevede hazırım. Halk nezdinde siyasi yasaklı değilim. Gerisini iktidar düşünsün.

            Bugün itibarıyla Erdoğan aday olabiliyorsa hukuken ben hayli hayli aday olabilirim. Ancak kararı halkımızın görüşleri doğrultusunda partimiz verecektir.

            Ortak aday için, son dakikaya kadar hep birlikte çalışacağız, ortak adaya açık olacağız."

            HDPKK YALANI
            Öte yandan Demirtaş, birçok milletvekilinin ve kendisinin terör suçlarından tutuklu olmasına rağmen 'HDP'nin PKK'nın uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi' olmadığını iddia etti. HDP'li yöneticilerin sırtını dayadığı PKK ile bir bağı olmadığını iddia etti.

            'MASA NEDEN ADAYINI AÇIKLAYAMIYOR?'UN CEVABI
            Selahattin Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı 'istediğimiz ortak aday' baskısı 6'lı masanın adayını neden açıklayamadığının cevabı olarak yorumlandı.

            HDP'nin desteğini almadan seçimi kazanma ihtimali sıfır olan yuvarlak masa HDP ile ortaklığını açık ettiğinde ise seçmenden gelecek tepkiden çekiniyor.

            AKŞENER, KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU YARIŞI
            Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaorğlu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstüne çizerken Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. HDP ise Yavaş ve Akşener'i veto etmiş sonrasında İYİ Parti anket oyunlarıyla elini güçlendirmek için hamle yapmıştı.

            GÖZLER YUVARLAK MASADA
            Şimdi gözler Selahattin Demirtaş'ın şantajına maruz kalan yuvarlak masada oturan isimlere çevrildi. Muhalefetin Demirtaş'a nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor...

            DEMİRTAŞ HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR VE TUTUKLU?
            Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

            İşte Demirtaş'ın yargılandığı ve ceza aldığı suçlardan bazıları;
            "Silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama"

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            Haberler Güncel Kimler kimlerle beraber! CHP ve HDP flamalarıyla beraber yürüdüler
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