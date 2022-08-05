CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden halk ekmeğe fahiş zam! 1 yılda yüzde 140 arttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos itibarıyla halk ekmeğe zam yapılacağını duyurdu. Yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı belirtildi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise, yaptığı açıklamada "2 TL dayanılacak gibi değildi" dedi.
Bugün Ankara Halk Ekmek'in yaptığı zamdan sonra şimdi de İstanbul ve İzmir'de de halk ekmeğe zam haberi geldi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama "Mevcut ekmek fiyatı dayanılacak gibi değildi." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır." denilmişti.
İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkarmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu" dedi.