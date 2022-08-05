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    • Güncel
    • 05.08.2022 18:27
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    • 05.08.2022 18:35
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    CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden halk ekmeğe fahiş zam! 1 yılda yüzde 140 arttı

    Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde halk ekmeğe zam geldi. Buna göre 3 ilde de halk ekmek fiyatı yüzde 50 oranında artarak 2 liradan 3 liraya yükseltildi. Bu zamla beraber Ankara'da Mansur Yavaş döneminde halk ekmek yüzde 328 zamlanırken, İstanbul'da da son 1 yılda ekmeğin fiyatı 2 katından fazla arttı.

    CHP’li 3 belediyeden halk ekmeğe fahiş zam

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos itibarıyla halk ekmeğe zam yapılacağını duyurdu. Yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı belirtildi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise, yaptığı açıklamada "2 TL dayanılacak gibi değildi" dedi.

    Bugün Ankara Halk Ekmek'in yaptığı zamdan sonra şimdi de İstanbul ve İzmir'de de halk ekmeğe zam haberi geldi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama "Mevcut ekmek fiyatı dayanılacak gibi değildi." dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır." denilmişti.

    İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkarmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

    Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu" dedi.

        ANKARA'DA EKMEĞİN FİYATI 5 DEFA YÜKSELDİ
        Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 5 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldiğinde 0,70 kuruş olan ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseldi. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 328,5 zam yaptığı bildirildi.

        İSTANBUL'DA YÜZDE YÜZDEN FAZLA ARTTI
        İstanbul'da 2022 başında halk ekmek fiyatı 1,25 TL'yken, yeni zamla birlikte halk ekmek 3 liradan satılacak. Böylece halk ekmek İstanbul'da 1 yılda yüzde 140 oranında zamlanmış oldu.

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        Haberler Güncel CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden halk ekmeğe fahiş zam! 1 yılda yüzde 140 arttı
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