CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden halk ekmeğe fahiş zam! 1 yılda yüzde 140 arttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos itibarıyla halk ekmeğe zam yapılacağını duyurdu. Yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı belirtildi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise, yaptığı açıklamada "2 TL dayanılacak gibi değildi" dedi.

Bugün Ankara Halk Ekmek'in yaptığı zamdan sonra şimdi de İstanbul ve İzmir'de de halk ekmeğe zam haberi geldi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama "Mevcut ekmek fiyatı dayanılacak gibi değildi." dedi.