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    • 22.06.2022 17:21
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    CHP hem adaylık hem Genel Başkanlık için HDP ile pazarlık yapıyor! Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Türk ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için HDP ile yaptığı pazarlığın yanında bir pazarlık da CHP Genel Başkanlığı için yürütülüyor. Bu pazarlığı yapan isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı... Parti içinde 4 isimle savaşan Oğuz Kaan Salıcı HDP adına pazarlıkları yürüten Ahmet Türk ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşe hem 6'lı masanın hem CHP'nin geleceğini belirleyecek pazarlıklara ilişkin çarpıcı detaylar...

    takvim.com.tr
    Birileri koltuk derdinde

    6+1'li masanın adaylık pazarlıkları açığa çıkarken CHP içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutemel adaylığı sonrası Genel Başkan olmak için yeni bir savaşın tohumları atılmaya başlandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday belirleyemedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar ve yardımcılarının 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur' söylemleriyle adını ön plana çıkarırken Meral Akşener ise anket oyunlarıyla ismini sıcak tutuyor. Belediye başkanlarını 'siz işinize bakın' diyerek oyun dışına itmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile yakın temasını ve pazarlıklarını sürdüyor.

    HDP HEM VETO HEM TEHDİT EDİYOR
    HDP'nin Meral Akşener ve Mansur Yavaş ismini veto ettiği kulislere yansırken Mithat Sancar, Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş ve Ahmet Türk gibi HDP'nin önde gelen isimleri 6'lı muhalefete tehdide varan uyarılarda bulundu.

    CHP VE HDP ARASINDA PAZARLIK: HEM ADAYLIK HEM GENEL BAŞKANLIK
    Adaylığı için 6'lı masa ile HDP'yi dengede tutmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ise pazarlık üstüne pazarlık yapıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için HDP ile yaptığı pazarlığın yanında bir pazarlık da CHP Genel Başkanlığı için yürütülüyor. Bu pazarlığı yapan isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı...

        AHMET TÜRK, SALICI'YI KASRI KANCO'DA AĞIRLADI
        HDP adına pazarlıkları yürüttüğü bilinen Ahmet Türk, Mardin Derik'te Kasrı Kanco'daki evinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı ağırladı.

        İkili yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Kulislere göre görüşmede HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için vereceği desteğin yanında Salıcı da CHP Genel Başkanı olabilmek için kendisine destek istedi. Salıcı'nın bu hamlesi CHP içinde yeni krizi de ateşleyecek.

        Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde parti rozetini çıkarıp tüzüğün de verdiği yetkiyi kullanarak Faik Öztrak'ı Genel Başkan Vekili olarak ataması bekleniyor. Ancak uzun vadede koltuğun en güçlü adayı Oğuz Kaan Salıcı...

        CHP'DE 5 İSİM SAVAŞ VERİYOR
        CHP'nin içinde Genel Başkanlık için savaş veren 5 isim var bu isimlerin Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Engin Altay ve Özgür Özel olduğu biliniyor.

        Konuyla ilgili CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlık yapanlar olduğunu söyleyen Atıcı, bu isimlere ''Kendi çıkarlarınız için çalışmayın'' diye seslendi.

        CHP içinde yaşanacak savaşın boyutunu ve parti içindeki tahribatını zaman gösterecek...

        Öte yandan Hürriyet Yazarı Nedim Şener de HDP'nin Ahmet Türk aracılığıyla yürüttüğü pazarlıklara dikkat çekti.

        Şener şu ifadeleri kaleme aldı:

        Terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi HDP, önce kimlerin aday olamayacağını belirledi, şimdi de pazarlığa başladı.

        Hatırlayacaksınız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda HDP'li Ahmet Türk, "Aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" demişti. Ardından HDP'nin Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de "Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu" diyerek elbirliği ile Mansur Yavaş'ın üzerini çizmişlerdi.

        MANSUR YAVAŞ UNUTULDU
        Bilmiyorum farkında mısınız, bu açıklamalardan sonra yaklaşık iki üç haftadır kimse Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında konuşmuyor. Oysa anketçiler, gazeteciler tüm araştırmalarda adı en önde çıkan aday olarak Yavaş'tan söz ediyordu. Ama HDP hepsinin sesini kısmayı başardı.

        Sadece Yavaş değil Akşener'in adaylığına da sıcak bakmayacaklarına ve oy vermeyeceklerine dair işaretler vererek kimlerin cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirlemiş oldular.

        Geriye kamuoyunda adı en çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu kaldı. Ahmet Türk dün yine devreye girerek bir anlamda pazarlığı açtı.

        BÖLMEYİ PAZARLIĞA AÇTILAR

        Diğer HDP'li belediyelerde olduğu gibi terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği için başında olduğu Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Ahmet Türk, hem 6'lı masaya ayar verdi hem de taleplerini şöyle sıraladı:

        "- 6 parti bir masanın etrafında toplanmış ve iktidarı değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak iktidara geldiklerinde Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceklerine dair projelerini bilmek istiyoruz. İktidar olduklarında Kürt sorununun çözümü konusunda CHP ile İYİ Parti ya da Demokrat Parti aynı mı düşünecek?

        - Yüzde 13 oyu olan bir parti neden altılı masanın içinde yer almıyor?

        HDP'yle aralarındaki mesafeyi koruyorlar, peki kimden korkuyorlar? Mesele budur. Şimdiden korkuyorsanız yarın bütün bu meseleleri nasıl çözeceksiniz?

        - Türkiye'de değişimin, dönüşümün sağlanması için somut önerilerin ortaya konması lazım. Siyaset Kürtlerin halk olduğuna, dili ve kültürü olduğuna inanacak, bunu içselleştirecek ve güvence altına alacağını açıklayacak. Kürtlerin başka türlü muhalefete inanması çok zor.

        - Evet, Erdoğan gitmeli ama yerine gelecek kişinin radikal demokrasi mücadelesi vermesi gerekiyor. Türkiye'nin sorunları, özellikle Kürt halkının talepleri konusunda somut bazı çalışmalar, açıklamalar yapması lazım.

        'PROJENİZİ AÇIKLAYIN'

        - Şimdi on binlerce Kürt hapisteyken ve bu konuda muhalefet partileri tarafından ciddi bir şey yapılmazken Kürtler niye güvensin onlara? Bu güvensizliği ortadan kaldıracak somut adımların atılması lazım. Beklentimiz budur.

        - Önce adayın açıklanması, adayın gelecekle ilgili projelerinin ortaya çıkması lazım. Ama şunu söyleyebiliriz, Kürtler kimsenin askeri değildir.

        - Örneğin Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz? Cezaevindeki tecridi, bu haksız, hukuksuz tutuklamaları nasıl engelleyeceksiniz?

        - Bunları görmemezlikten gelebilir misiniz? Bu konularda somut açıklamaların yapılmasını bekliyor Kürt halkı. KHK ile birçok insan ihraç edilmiş durumda... Bunlar ne olacak?"

        AHMET TÜRK PKK TALİMATLARINI OKUYOR
        Yani HDP artık terör örgütü PKK sorununa "Kürt sorunu" diyen Millet İttifakı üyelerinden taleplerini sıralıyor. 6'lı masaya çağrılmamasını eleştiriyor ama bunu dert etmiyor. Çünkü yaptığı, PKK'nın dağdan HDP'ye gönderdiği talimatlarda yazılanları okumak.

        PKK'nın 2021 yılı eylül ayında HDP'ye gönderdiği ve güvenlik güçlerinin eline geçen talimatlar arasında, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, seçim sırasında ve sonrasında nasıl davranacaklarına dair emirler yer alıyordu. Daha önce bu köşede yer alan o talimatlarda şunlar yazıyor:

        PKK'NIN BİRİNCİ TURDAKİ ADAYI
        "- Kuzey örgütü (HDP) olası bir baskın seçime her bakımdan hazır olmalıdır. Onun dışında bir de cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her hâlükârda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için, düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir.

        - Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız yoksa 31 Mart'taki gibi dışarıdan destek vermekle mi yetineceğiz?

        - CHP, İYİ Parti gibi partiler, demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP'yle açık ilişkiye de girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar.

        'HDP'SİZ KAZANAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR'

        - HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere 'Bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz' biçiminde, hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz, demelidir.

        - Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir.

        - 'Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var', mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir.

        - Bunların HDP'ye karşı politika içinde olmaması bile önemlidir. Doğru yaklaşımla bunları etkilemek, AKP-MHP'ye kaybettirmek olanaklı hale gelebilir."

        Her şey net; CHP ve İYİ Parti'in başını çektiği ittifakın aday seçimi ve seçim stratejisi ağırlıklı olarak PKK/HDP aracılığı ile belirlenecek. Ama onlar demokrasicilik oynamaya devam edecek.

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        Haberler Güncel CHP hem adaylık hem Genel Başkanlık için HDP ile pazarlık yapıyor! Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Türk ile görüştü
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