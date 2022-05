CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş güzellemesinden vazgeçmiyor: Herkes çok seviyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kavga istiyorlar. İnadına barış diyeceğiz, inadına kucaklaşma diyeceğiz, inadına kardeşlik diyeceğiz. İnadına demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz. Demokrasinin bize sağladığı bütün imkanları kullanacağız.

Asla hiçbir baskıya izin vermeyeceğiz. Her baskıya karşı dik ve onurlu duruşumuzu her zaman her ortamda her yerde sergileyeceğiz.

Devlet yönetimi sorumluluk gerektirir. Devleti adalet üzerine inşa etmişseniz, adaleti savunuyorsanız, adaletten yana tavır alıyorsanız o ülkede yaşayan herkes huzur içinde yaşar.