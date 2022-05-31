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    • 31.05.2022 15:17
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş güzellemesinden vazgeçmiyor: Herkes çok seviyor

    Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine Demirtaş güzellemesi yaptı. Selahattin Demirtaş'ın Van'da çok sevildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Kavala ve Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracakları vaadini de yineledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Kavga istiyorlar. İnadına barış diyeceğiz, inadına kucaklaşma diyeceğiz, inadına kardeşlik diyeceğiz. İnadına demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz. Demokrasinin bize sağladığı bütün imkanları kullanacağız.

    Asla hiçbir baskıya izin vermeyeceğiz. Her baskıya karşı dik ve onurlu duruşumuzu her zaman her ortamda her yerde sergileyeceğiz.

    Devlet yönetimi sorumluluk gerektirir. Devleti adalet üzerine inşa etmişseniz, adaleti savunuyorsanız, adaletten yana tavır alıyorsanız o ülkede yaşayan herkes huzur içinde yaşar.

    Devlet yönetiminde güç bir kişiye teslim edilemez. Devletin her organının denetlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Devlet tek merkezden de yönetilmez. O nedenle yerel yönetimler var. Devletin özünü oluşturan liyakat ve adaleti sağlamak zorundasınız.

    Devlet halk egemenliğine dayanmak zorundadır. Halk egemenliğine dayanmayan devletin sonu hüsrandır. Devleti yönetenler şeffaf olmak zorundadırlar.

    DİKKAT ÇEKEN "YAŞAM TARZI" ÇIKIŞI
    Devlet yönetiminde vatandaşın kimliği, inancı ve yaşam tarzı sorgulanmaz. Devleti yönetirken katılımcı bir anlayışı yönetim içinde egemen kılmamız lazım. Yeri geldiğinde referandum yapacaksınız. Yeri geldiğinde insanların düşüncesini alacaksınız.

    CHP'NİN VAN ZİYARETİ
    Gittiğimiz her yerde kayyumdan şikayet ediyorlardı. Seçimle gelen seçimle gitsin diyorsanız, kayyum uygulamasından şikayet ediyorsanız bize katılacaksınız. Çözeceğiz bunların tamamını.

        DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ: HERKES SEVİYOR
        Bir eve gittik orada da Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Haksız uygulamalardan şikayet ediyorlar. Bize oy versin vermesin bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa ona sahip çıkmak insani görevimizdir. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar. Baskı yapıyorlar. AİHM kararlarını uygulamıyorlar. Yine Vanlı kardeşlerime söyledim. Osman Kavala'dan da Selahattin Demirtaş'tan da, darbeci diye içeride olan harp okulu öğrencilerinin hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız.

        6'LI MASA
        6'lı masayı neden kurduk? 6 genel başkan neden bir araya geldik? Bu ülkede huzur olsun, herkesin karnı doysun diye. Üniversiteyi bitiren evladımız eve kapanıp kalmasın diye.

        Nusaybin Sınır Kapısı'nı ve Van'daki sınır kapısını açacağız. Projeler her şey var, göreceksiniz.
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        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş güzellemesinden vazgeçmiyor: Herkes çok seviyor
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