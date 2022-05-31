CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş güzellemesinden vazgeçmiyor: Herkes çok seviyor

6'LI MASA

6'lı masayı neden kurduk? 6 genel başkan neden bir araya geldik? Bu ülkede huzur olsun, herkesin karnı doysun diye. Üniversiteyi bitiren evladımız eve kapanıp kalmasın diye.

Nusaybin Sınır Kapısı'nı ve Van'daki sınır kapısını açacağız. Projeler her şey var, göreceksiniz.