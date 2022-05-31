CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirtaş güzellemesinden vazgeçmiyor: Herkes çok seviyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kavga istiyorlar. İnadına barış diyeceğiz, inadına kucaklaşma diyeceğiz, inadına kardeşlik diyeceğiz. İnadına demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz. Demokrasinin bize sağladığı bütün imkanları kullanacağız.
Asla hiçbir baskıya izin vermeyeceğiz. Her baskıya karşı dik ve onurlu duruşumuzu her zaman her ortamda her yerde sergileyeceğiz.
Devlet yönetimi sorumluluk gerektirir. Devleti adalet üzerine inşa etmişseniz, adaleti savunuyorsanız, adaletten yana tavır alıyorsanız o ülkede yaşayan herkes huzur içinde yaşar.
Devlet yönetiminde güç bir kişiye teslim edilemez. Devletin her organının denetlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Devlet tek merkezden de yönetilmez. O nedenle yerel yönetimler var. Devletin özünü oluşturan liyakat ve adaleti sağlamak zorundasınız.
Devlet halk egemenliğine dayanmak zorundadır. Halk egemenliğine dayanmayan devletin sonu hüsrandır. Devleti yönetenler şeffaf olmak zorundadırlar.
DİKKAT ÇEKEN "YAŞAM TARZI" ÇIKIŞI
Devlet yönetiminde vatandaşın kimliği, inancı ve yaşam tarzı sorgulanmaz. Devleti yönetirken katılımcı bir anlayışı yönetim içinde egemen kılmamız lazım. Yeri geldiğinde referandum yapacaksınız. Yeri geldiğinde insanların düşüncesini alacaksınız.
CHP'NİN VAN ZİYARETİ
Gittiğimiz her yerde kayyumdan şikayet ediyorlardı. Seçimle gelen seçimle gitsin diyorsanız, kayyum uygulamasından şikayet ediyorsanız bize katılacaksınız. Çözeceğiz bunların tamamını.