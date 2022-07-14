CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masayı yıkacak çıkış: ’Adayım’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masa ortaklarından önce adaylığını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın oturduğu yuvarlak masa 5. kez toplanmasına rağmen adayını açıklayamazken bomba bir gelişme yaşandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK BOMBASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesen ve her fırsatta "Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masaya rağmen 'adayım' bombasını patlattı.

VEKİLİN SORUSUNA YANIT: ADAYIM



Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; CHP'li bir milletvekili Kılıçdaroğlu'na 'Aday olacak mısınız?' diye sordu, Kılıçdaroğlu hiç tereddüt etmeden, 'Adayım' dedi. Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın adayı olarak da kendi isminin öne çıkmasını beklediğini söyledi.

Yarkadaş, bugünkü köşesinde, Millet İttifakı'nın adayı ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisine yer verdi.

CHP'li bir vekil ile konuştuğunu ifade eden Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bu vekile aday olacağını açıkladığını belirtti.

Yarkadaş, "Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor." ifadelerini kullandı.

"MASADAN ADIMIN ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun, 'Peki, Altılı Masa'dan isminiz çıkar mı?' sorusuna ise, "Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…" yanıtını verdiği belirtiliyor.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda da adaylığı ile ilgili güçlü mesajlar vermeye başlayacağını iddia etti.

AKŞENER NE DİYECEK?

Daha önce Takvim.com.tr Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını yazmıştı. Son dönemde anket oyunlarıyla adını ön plana çıkaran ve oyuna yeniden dahil olan Meral Akşener'in bu çıkışa ne diyeceği merak ediliyor. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rest çekebileceği ve masada yeni krizler yaşanması muhtemel...

Takvim.com.tr'nin daha önceden yazdığı İYİ Parti'nin 'anket' oyununa CHP'li Yarkadaş da yer verdi ve CHP ille İP arasındaki patlayacak krizin sinyalini verdi.

Yarkadaş konuya ilişkin şunları yazdı;

"İYİ PARTİ, Altılı Masa toplantılarının ilk turunun tamamlanmasına sayılı günler kala, oylarının yüzde 20 – 21 bandında olduğunu ilan etti.

Oysa ki; İYİ Parti'nin böyle bir oy oranı yok…

Aksoy Araştırma'nın son çalışmasına göre, İYİ PARTİ 13.7 bandında…

Bugüne dek yaptığı hiçbir araştırmada yanılmayan, Ekrem İmamoğlu'nun 1. ve 2. seçim sonuçlarını 'kılı kılına' bilen Aksoy Araştırma'nın ortaya koyduğu veri, haliyle bir soruyu sormamızı da gerekli kılıyor?

O soru şu:

"Nereden çıktı bu yüzde 21?"

İYİ Parti'nin birdenbire yüzde 21 ilan edilmesinin ardından yatan sebep çok belli…

SİYASET OYUNU KURUYORLAR

İYİ PARTİ, Altılı Masa'ya ''özgül ağırlık'' koyarak oturmak ve cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda 'kilit' parti olmak istiyor. "Bakın CHP ile neredeyse eşit oy alıyorum'' mesajı veren İYİ PARTİ, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önündeki tek engel olarak görünüyor. İYİ PARTİ, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin hiçbir sıcak mesaj vermiyor. CHP liderinin aday olması halinde, kendilerine gelmesini düşündükleri bir kısım oyun, CHP'ye gideceğinden kaygı duyan İYİ Parti yönetimi, bu yüzden ''CHP ile özdeşleşmemiş'' bir isim arayışında…

Altılı Masa'nın bileşenlerinden olan İYİ PARTİ'nin bu tavrı, ilginç gelişmelere yol açacak gibi görünüyor.

Ancak benim edindiğim bilgi ve izlenim o ki; Kılıçdaroğlu, 'her koşulda' aday olmaya kararlı ve tüm hazırlığını da buna göre yapıyor. Ekrem İmamoğlu'nun, CHP liderinin aday olmaması yönünde yaptığı lobinin ve Ankara'ya gönderdiği mesajların da bu kararlılık karşısında herhangi bir sonuç alamayacağı görülüyor."