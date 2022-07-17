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    • Güncel
    • 17.07.2022 21:51
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    • 17.07.2022 22:10
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    6'lı masada 15 Temmuz rahatsızlığı! Hainlerin lanetlendiği günü resmi tatil olmaktan çıkaracaklarmış

    Yerli ve milliliğe karşı olan HDP ile masa altından temas yürüten 6'lıda yeni bomba patladı. Muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Çağlar Cilara Millet İttifakı’ndan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerde, iktidara gelmeleri durumunda 15 Temmuz’u resmi tatil olmak çıkaracaklarını ve etkinlikleri kısıtlayacaklarını ifade etti. Öte yandan da uhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı. İşte kirli hesaplar ve entrikalar...

    6’lı masada 15 Temmuz rahatsızlığı!

    15 Temmuz hain darbe girişimi 6. yılında tüm Türkiye'de anıldı. Hainlere karşı tek yürek olan Türkiye, FETÖ'cü teröristleri geri püskürttü.

    15 Temmuz anmasının üzerinden 2 gün geçmesinin ardından gazeteci Çağlar Cilara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cilara, altılı masanın bazı isimleriyle yaptığı görüşmeyi aktardı.

    Cilara, altılı ittifaktan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cilara, ittifak üyelerinden bazılarının 15 Temmuz'u resmi tatil olmaktan çıkarıp, her yıl düzenlenen etkinlikleri kısıtlayacaklarını söylediğini ifade etti.

    DERTLERİ 15 TEMMUZ

    Cilara, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Yaptığım görüşmelerde 6'lı ittifaktan bazı isimler iktidara gelirlerse 15 Temmuz'u resmi tatil olmaktan çıkaracaklarını ve etkinlikleri de kısıtlayacaklarını söylüyor. Fakat aralarında 15 Temmuz konusunda fikirleri iktidarla örtüşenler de var. Kafalar karışık."

    Öte yandan muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

        ANKET OYUNU PATLADI

        Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını öne sürdü.

        Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaat edilmiş." ifadelerini kullandı.
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