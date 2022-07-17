6'lı masada 15 Temmuz rahatsızlığı! Hainlerin lanetlendiği günü resmi tatil olmaktan çıkaracaklarmış

Cilara, altılı ittifaktan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cilara, ittifak üyelerinden bazılarının 15 Temmuz'u resmi tatil olmaktan çıkarıp, her yıl düzenlenen etkinlikleri kısıtlayacaklarını söylediğini ifade etti.

DERTLERİ 15 TEMMUZ

Cilara, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığım görüşmelerde 6'lı ittifaktan bazı isimler iktidara gelirlerse 15 Temmuz'u resmi tatil olmaktan çıkaracaklarını ve etkinlikleri de kısıtlayacaklarını söylüyor. Fakat aralarında 15 Temmuz konusunda fikirleri iktidarla örtüşenler de var. Kafalar karışık."