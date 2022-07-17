6'lı masada 15 Temmuz rahatsızlığı! Hainlerin lanetlendiği günü resmi tatil olmaktan çıkaracaklarmış

15 Temmuz hain darbe girişimi 6. yılında tüm Türkiye'de anıldı. Hainlere karşı tek yürek olan Türkiye, FETÖ'cü teröristleri geri püskürttü.
15 Temmuz anmasının üzerinden 2 gün geçmesinin ardından gazeteci Çağlar Cilara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cilara, altılı masanın bazı isimleriyle yaptığı görüşmeyi aktardı.
Cilara, altılı ittifaktan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cilara, ittifak üyelerinden bazılarının 15 Temmuz'u resmi tatil olmaktan çıkarıp, her yıl düzenlenen etkinlikleri kısıtlayacaklarını söylediğini ifade etti.
DERTLERİ 15 TEMMUZ
Cilara, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığım görüşmelerde 6'lı ittifaktan bazı isimler iktidara gelirlerse 15 Temmuz'u resmi tatil olmaktan çıkaracaklarını ve etkinlikleri de kısıtlayacaklarını söylüyor. Fakat aralarında 15 Temmuz konusunda fikirleri iktidarla örtüşenler de var. Kafalar karışık."
Öte yandan muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.