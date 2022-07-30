Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüştü! Siyasi mühendislik temasları...

Türkiye'de siyasi mühendislik girişiminde bulunan batı 2023 seçimleri yaklarşırken muhalefet ile temaslarına hız veriyor.
Daha önce batı ve ABD'nin büyükelçileri ile görüşmeler yapan muhalefet bu kez Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
ÇAVUŞOĞLU'NUN FIRÇALADIĞI ALMAN BAKAN MUHALEFET İLE GÖRÜŞTÜ
Dün resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağırladığı ve terör örgütü PKK ile Gezi olaylarının sorumluları arasında bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya verdikleri destek sebebiyle ağır eleştirilerde bulunduğu Annalena Baerbock CHP, HDP ve İYİ Parti ile dikkat çeken temaslarda bulundu.
ANNALENA BAERBOCK'TAN CHP HDP VE İYİ PARTİ İLE TEMAS
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyet, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
GÖRÜŞME OTELDE YAPILDI
CHP'den yapılan açıklamada, Alman Parlamentosu'ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup milletvekili ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Baerbock'un muhalefet partileri temsilcileri ile de görüşmeler yaptığı belirtildi.
GÖRÜŞMEDE SALICI VE ÇEVİKÖZ DE YER ALDI
Bu kapsamda, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkanlığı için girişimlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcıs Oğuz Kaan Salıcı, sık sık Türkiye aleyhinde çıkışlara imza atan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den oluşan CHP heyeti, bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
GELECEK DÖNEM VE 6'LI MASA TOPLANTILARI...
Görüşmede gelecek planları ve 6'lı masaya ilişkin konuşulduğu bildirildi.
Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP'nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."