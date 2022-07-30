Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüştü! Siyasi mühendislik temasları...

Türkiye'de siyasi mühendislik girişiminde bulunan batı 2023 seçimleri yaklarşırken muhalefet ile temaslarına hız veriyor.

Daha önce batı ve ABD'nin büyükelçileri ile görüşmeler yapan muhalefet bu kez Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

ÇAVUŞOĞLU'NUN FIRÇALADIĞI ALMAN BAKAN MUHALEFET İLE GÖRÜŞTÜ

Dün resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağırladığı ve terör örgütü PKK ile Gezi olaylarının sorumluları arasında bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya verdikleri destek sebebiyle ağır eleştirilerde bulunduğu Annalena Baerbock CHP, HDP ve İYİ Parti ile dikkat çeken temaslarda bulundu.