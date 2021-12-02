Türkiye'de her fırsatta kaosu körükleyen, ABD ve Batı tarafından kol kanat gerilen PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan Halkların Demoktarik Partisi (HDP) dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.
BULDAN AB ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİYLE YEMEKTE BULUŞTU
Kapatma davası açılan ve HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 'Kobani davası' sürerken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
PATRONLARINDAN KOBANİ DAVASI VE KAPATMA DAVASI İÇİN YARDIM İSTEDİLER
HDP'den yapılan açıklamaya göre, Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile yemeğe katıldı.
Buldan görüşmede Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yükseldağ'ın tutuklu bulunduğu Kobani davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair büyükelçilere bilgi verdiği ve yardım istediği öğrenildi. Buldan ayrıca görüşmede büyükelçilerin sorularını da yanıtladı.
Görüşmede HDP'nin 'gücünü artırmaya devam ettiğini' iddia eden Buldan, partisinin CHP ve İYİ Parti ile yaptığı gizli ittifakı ima ederek 'Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli rol oynayacağını' iddia etti.
KOBANİ DAVASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK sokağa çıkma çağrısında bulundu.
Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.
Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
İddianamede PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari sanıklar ile eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz toplam 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.