İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka-27 (Bestler Dereler–Herekol) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan' operasyonu başlatıldı.

106 OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet müdürlüklerine bağlı polis özel harekat (PÖH) timlerinden oluşan bin 377 personel, 106 operasyonel tim görev alıyor.

TERÖRİSLERE AİT MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Açıklamada, operasyonun ilk gününde, Şırnak Bestler Dereler bölgesi ile Siirt Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde kapsamında tespit edilen 8 mağara, 18 sığınak ve barınakta, 7 jeneratör, anti personel roketatar mühimmatı, 51 buçuk metre elektrik kablosu, EYP düzenekli büyük tüp, basma düzenekli EYP, 4 mevzi ve 1 tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

Ayrıca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.