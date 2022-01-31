İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu'nun 2023 hazırlığı: Önce İngiliz Büyükelçi sonra ABD'li Büyükelçi ile görüştü

İşte İmamoğlu'nun ziyaret durakları ve güzergahlarını alt alta koyunca ortaya çıkan manzara:

ABD'den gelen milyonlarca dolarlık hibe için Satterfield ve İmamoğlu imza attı.



SEÇİM ÖNCESİ

Yerel seçim öncesinde İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER)'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Seçim sürecinde HDP'yle ittifakını perdelemeye çalışan İmamoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte DİAYDER üzerinden PKK/HDP'ye kadro tahsisinde bulunduğu Türk Yargısı tarafından tespit edildi.

27 Aralık 2018: Adaylığı sırasında tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu "İstanbul Ankara'dan yönetilemez." dedi.

18 Nisan 2019: Kuzey Irak yönetiminin yayını Rudaw'a ilk röportajını veren İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyasette aktifken kullandığı dili takdir ettiğini, Erbil ile İstanbul'un kardeş şehirler olması için herhangi bir engelin bulunmadığını söyledi.





İngiliz Büyükelçi'nin İBB ziyareti.



11 Mayıs 2019: Seçimin iptal edilmesiyle yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu, kentte seçim çalışması yapmak yerine KKTC'ye gitti, o dönemki KKTC Cumhurbaşkanı ve 'federasyon' yanlısı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

4 Haziran 2019: İmamoğlu, Washington Post için tekrarlanan İstanbul seçimiyle ilgili yazı kaleme aldı.

24 Haziran 2019: İmamoğlu'nun seçimi kazanması Alman basınında sevinçle karşılandı. Die Welt gazetesi, haberi sürmanşetten, "Erdoğan dönemi sona eriyor" başlığıyla aktadı.