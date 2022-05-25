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    • 25.05.2022 11:05
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    • 25.05.2022 11:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ' argümanlarıyla ABD'ye mesaj: Beni seçin... Büyükelçi Flake'in HDP ve İP turu sonrası harekete geçti...

    2023 seçimlerine giden süreçte aday olmak için her türlü numarayı çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, 'Erdoğan Türkiye'den kaçacak' yalanını paylaştığı video ile köpürttü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ argümanlarıyla yaptığı bu son çıkış, "ABD'ye yaranmak ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için kulis yapan ABD'ye 'beni seçin' mesajı vermek" olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    ’FETÖ’ argümanlarıyla ABD’ye mesaj: Beni seçin

    2023'e giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı devam ederken Kılıçdaroğlu aday olmak için her türlü numaraya başvuruyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak ABD'ye yaranmak ve olnların desteğiyle aday olmak için, FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, 'Erdoğan Türkiye'den kaçacak' yalanını köpürttü.

    Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayınladığı videoda açık kaynaklarda yer alan bilgileri 'gizli belgelere' ulaştım yalanıyla süsleyerek TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden 'ABD'ye para kaçırıldığı ve Başkan Erdoğan'ın Türkiye'den kaçacağı' yalanını gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına başta AK Parti ile TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından tepki geldi.

    MANİDAR ZAMANLAMA
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ argümanlarıyla yaptığı bu son çıkışın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'in yaptığı ziyaretler sonrası gelmesi dikkat çekti.

    ABD BÜYÜKELÇİSİNİN MUHALEFET TURLARI
    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake 2 gün önce muhalefete peş peşe dikkat çeken ziyaretler gerçekleştirdi.

    ÖNCE HDP SONRA İYİ PARTİ
    ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

    Görüşme ABD Büyükelçiliğinin resmi hesabından İngilizce ve Türkçe olarak 2 dilde paylaşıldı.

    Yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Flake, bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-Türkiye arasındaki bağlar ele alındı." ifadelerine yer verildi.

        "NEZAKET ZİYARETİ"
        Öte yandan görüşmeyi HDP de paylaştı. HDP tarafından yapılan paylaşımda ise, "Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

        BİR ZİYARET DE İYİ PARTİ'YE
        Jef Flake HDP'nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etti.

        İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtilerek, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

        SİYASİ MÜHENDİSLİK HAMLESİ
        Görüşmeler kamuoyuna 'nezaket' ziyareti olarak duyurulurken büyükelçinin diğer partileri ziyaret etmemesi ise meselenin aslında siyasi mühendislik olduğunu düşündürdü. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret eden Flake'in 'İmamoğlu'nun adaylığı için kulis yaptığı' yorumlarına sebep oldu.

        KILIÇDAROĞLU YAPTIĞI ÇIKIŞLA ABD'YE MESAJ MI VERDİ?
        Yaşanan gelişmeler ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesini hedef alarak yaptığı çıkışın ABD'ye yönelik bir mesaj olduğu anlaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ABD'ye "Ekrem İmamoğlu'nu değil beni seçin" mesajı olarak yorumlandı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA İMAMOĞLU - İYİ PARTİ VE HDP
        Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de ABD Büyükelçiliğinin yaptığı çıkış ve ziyaretleri köşesine taşıyarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına İYİ Parti ve HDP ile İmamoğlu ekseninin oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti.

        Selvi köşesinde "ABD kimin için kulis yapıyor" başlığıyla şu ifadelere yer verdi:

        "CHP'nin Maltepe mitingi öncesinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vatandaşlarına yönelik provokasyon uyarısında bulunmuştu.

        CNN Türk yayınında, "ABD bir provokasyon yapmazsa kimse yapmaz. Görün bakın CHP mitingi de en ufak bir olay çıkmadan bir karnaval havasında geçecek" demiştik. Öyle oldu.

        Maltepe mitinginin teması Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekti. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan ABD ise mitinge yönelik provokasyon uyarısıyla aslında Kılıçdaroğlu'na karşı operasyon yapıyordu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduktan sonra 26 Ocak'ta ilk ziyaretini Ekrem İmamoğlu'na yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Kılıçdaroğlu'nu ise 13 Nisan'da yani 4 ay sonra ziyaret etti.

        Büyükelçi Flake, CHP mitingiyle ilgili provokatif paylaşımdan sonra kimi ziyaret etti? İlk mesai gününde İYİ Parti ile HDP'yi ziyaret etti. Akşener'le, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü.

        Bir önceki ABD büyükelçisi ise Türkiye'den ayrılacağı dönemde, 1 ay içerisinde Akşener'le 4 kez görüşmüştü. Bunları alt alta niye sıraladım...

        ALTI AÇIDAN
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in merkezinde yer aldığı hareketliliğin tek nedeni var, o da cumhurbaşkanlığı seçimi.

        1- ABD Büyükelçisi, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yapıyor.

        2- Kılıçdaroğlu'nun karşısına İYİ Parti ve HDP ile İmamoğlu ekseni oluşturulmaya çalışılıyor.

        3- Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimde kazanılamayacağına inanılıyor. O neden İYİ Parti ve HDP desteğini İmamoğlu'nun arkasına koyarak o cepheyi tahkim etmeye çalışıyor.

        4- CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi giderek Kuvay-ı Milliyeciler ile Mandacıların rekabetine dönüyor.

        5- Kılıçdaroğlu'na, 'Eğer adaylıkta ısrar edersen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olur' mesajı veriliyor.

        6- Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı işleniyor. Kılıçdaroğlu'na, 'Aday olur seçimleri kaybedersen ömür boyu travma yaşarsın' diye aba altından sopa gösteriliyor. 'Sen en iyisi CHP Genel Başkanı olarak devam et' diye yol gösteriliyor."

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ' argümanlarıyla ABD'ye mesaj: Beni seçin... Büyükelçi Flake'in HDP ve İP turu sonrası harekete geçti...
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