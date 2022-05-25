Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ' argümanlarıyla ABD'ye mesaj: Beni seçin... Büyükelçi Flake'in HDP ve İP turu sonrası harekete geçti...

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtilerek, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

SİYASİ MÜHENDİSLİK HAMLESİ

Görüşmeler kamuoyuna 'nezaket' ziyareti olarak duyurulurken büyükelçinin diğer partileri ziyaret etmemesi ise meselenin aslında siyasi mühendislik olduğunu düşündürdü. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret eden Flake'in 'İmamoğlu'nun adaylığı için kulis yaptığı' yorumlarına sebep oldu.

KILIÇDAROĞLU YAPTIĞI ÇIKIŞLA ABD'YE MESAJ MI VERDİ?

Yaşanan gelişmeler ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesini hedef alarak yaptığı çıkışın ABD'ye yönelik bir mesaj olduğu anlaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ABD'ye "Ekrem İmamoğlu'nu değil beni seçin" mesajı olarak yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA İMAMOĞLU - İYİ PARTİ VE HDP

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de ABD Büyükelçiliğinin yaptığı çıkış ve ziyaretleri köşesine taşıyarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına İYİ Parti ve HDP ile İmamoğlu ekseninin oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Selvi köşesinde "ABD kimin için kulis yapıyor" başlığıyla şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin Maltepe mitingi öncesinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vatandaşlarına yönelik provokasyon uyarısında bulunmuştu.

CNN Türk yayınında, "ABD bir provokasyon yapmazsa kimse yapmaz. Görün bakın CHP mitingi de en ufak bir olay çıkmadan bir karnaval havasında geçecek" demiştik. Öyle oldu.

Maltepe mitinginin teması Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekti. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan ABD ise mitinge yönelik provokasyon uyarısıyla aslında Kılıçdaroğlu'na karşı operasyon yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduktan sonra 26 Ocak'ta ilk ziyaretini Ekrem İmamoğlu'na yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Kılıçdaroğlu'nu ise 13 Nisan'da yani 4 ay sonra ziyaret etti.

Büyükelçi Flake, CHP mitingiyle ilgili provokatif paylaşımdan sonra kimi ziyaret etti? İlk mesai gününde İYİ Parti ile HDP'yi ziyaret etti. Akşener'le, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü.

Bir önceki ABD büyükelçisi ise Türkiye'den ayrılacağı dönemde, 1 ay içerisinde Akşener'le 4 kez görüşmüştü. Bunları alt alta niye sıraladım...

ALTI AÇIDAN

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in merkezinde yer aldığı hareketliliğin tek nedeni var, o da cumhurbaşkanlığı seçimi.

1- ABD Büyükelçisi, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yapıyor.

2- Kılıçdaroğlu'nun karşısına İYİ Parti ve HDP ile İmamoğlu ekseni oluşturulmaya çalışılıyor.

3- Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimde kazanılamayacağına inanılıyor. O neden İYİ Parti ve HDP desteğini İmamoğlu'nun arkasına koyarak o cepheyi tahkim etmeye çalışıyor.

4- CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi giderek Kuvay-ı Milliyeciler ile Mandacıların rekabetine dönüyor.

5- Kılıçdaroğlu'na, 'Eğer adaylıkta ısrar edersen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olur' mesajı veriliyor.

6- Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı işleniyor. Kılıçdaroğlu'na, 'Aday olur seçimleri kaybedersen ömür boyu travma yaşarsın' diye aba altından sopa gösteriliyor. 'Sen en iyisi CHP Genel Başkanı olarak devam et' diye yol gösteriliyor."