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    • 30.07.2022 15:28
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    ABD'li Pentagon eski yetkilisinden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli!

    Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmış Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz'da İstanbul'da "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı. Tarihi başarıya dikkat çeken ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim, Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi "hak ettiğini" söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeli!

    Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmış Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz'da İstanbul'da "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı. Tarihi başarıya dikkat çeken ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim, Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi "hak ettiğini" söyledi.

    ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER
    Anlaşma tam anlamıyla bir cankurtaran olduğuna dikkat çeken Zakheim, "Tahıl anlaşmasının Türkiye cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok." dedi.

    NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLMEYİ HAK EDİYOR
    Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri António Guterres'ten büyük övgü aldığını ve Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ettiğini belirten Zakheim, "Anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, Erdoğan'ın savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Otoriter iç politikaları, liberal Norveç Nobel Komitesi'nin kendisine çok şey vermesini pek olası kılmaz, ancak Erdoğan en azından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin YPG/PKK'yı destekleyip Türkiye ile müttefik olmasına gözlerini kapatan ancak Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu coğrafyasında birbirine düşman İran ve İsrail'le kurduğu dostluk ilişkilerine anlam veremeyen ve yazısında bunu bir çelişki gibi gösteremeye çalışan Zakheim, Amerikalı kimliğini ancak belli bir noktaya kadar gizleyebildi.

        Türkiye'nin sınır güvenliği için için terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile mücadele etmesini eleştiren Zakheim, "Erdoğan için "terörizm" sadece Washington'un terör örgütü olarak gördüğü Kürt PKK'nın değil, aynı zamanda IŞİD'e karşı sürdürdüğü mücadelede ABD'nin müttefiki olan Suriye YPG'nin de operasyonlarını tanımlıyor." diyerek adeta terör sempatizanlığı yaptı.

        TÜRKİYE'NİN TAHIL DİPLOMASİ BAŞARISI: MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ
        Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

        İstanbul 13 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışan tahılın taşınmasını görüşmek üzere askeri bir toplantıya ev sahipliği yapmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının İstanbul'da ilgili tarafların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

            Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı.

            Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi 27 Temmuz'da İstanbul'da, Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

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