ABD'li Pentagon eski yetkilisinden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli!

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmış Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz'da İstanbul'da "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı. Tarihi başarıya dikkat çeken ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim, Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi "hak ettiğini" söyledi.
ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER
Anlaşma tam anlamıyla bir cankurtaran olduğuna dikkat çeken Zakheim, "Tahıl anlaşmasının Türkiye cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok." dedi.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLMEYİ HAK EDİYOR
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri António Guterres'ten büyük övgü aldığını ve Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ettiğini belirten Zakheim, "Anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, Erdoğan'ın savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Otoriter iç politikaları, liberal Norveç Nobel Komitesi'nin kendisine çok şey vermesini pek olası kılmaz, ancak Erdoğan en azından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.