ABD'li Pentagon eski yetkilisinden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli!

ABD'nin YPG/PKK'yı destekleyip Türkiye ile müttefik olmasına gözlerini kapatan ancak Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu coğrafyasında birbirine düşman İran ve İsrail'le kurduğu dostluk ilişkilerine anlam veremeyen ve yazısında bunu bir çelişki gibi gösteremeye çalışan Zakheim, Amerikalı kimliğini ancak belli bir noktaya kadar gizleyebildi.

Türkiye'nin sınır güvenliği için için terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile mücadele etmesini eleştiren Zakheim, "Erdoğan için "terörizm" sadece Washington'un terör örgütü olarak gördüğü Kürt PKK'nın değil, aynı zamanda IŞİD'e karşı sürdürdüğü mücadelede ABD'nin müttefiki olan Suriye YPG'nin de operasyonlarını tanımlıyor." diyerek adeta terör sempatizanlığı yaptı.