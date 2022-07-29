Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Baerbock'a peş peşe salvolar: Osman Kavala, Yunanistan, YPG/PKK...





(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz.

Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil.

Uluslararası Hukuk çerçevesinde Yunanistan suçlu. Avrupa'nın önemli ülkelerinden olan Almanya, çözüm arayışında olmalıdır. Merkel döneminde bu böyleydi. Almanya'nın dengeli bir tutumu vardı.

"PROPAGANDALARA İNANIP TARAF TUTMAK DOĞRU DEĞİL"

Yunanistan, iyi propaganda yapar. Propagandalara inanıp taraf tutmak doğru değil. Geri itmeler kabul edilir değil. İnsanlar ölüme terk ediliyor. Göçmen konusu uluslararası bir sorundur. Artarak devam edeceğini de düşünüyoruz. Bu konunun ciddi şekilde ele alınması gerekiyor.