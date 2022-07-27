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    • 27.07.2022 11:04
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    • 27.07.2022 11:12
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    HDP'li Selahattin Demirtaş 6'lı masaya aday eşkali çizdi

    2023'e giden süreçte muhalefet liderlerinin etrafında toplandığı yuvarlak masa henüz adayını çıkaramadı. Masa üyeleri HDP'nin ne kadar 6'lı masada olmadığını iddia etseler de HDP'den gelen açıklamalar gerçeğin başka olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda 'eşkal' belirlemek için toplanan masa üyeleri yine bir sonuca varamadan toplantıyı sonladırmıştı. Yaşananlar sonrası terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş cevazevinden yazdığı bir yazı ile 6'lı masaya aday eşkali verdi...

    takvim.com.tr
    Demirtaş adayın eşkalini çizdi

    2023 seçimleri için zaman hızla ilerlerken 6+1'li masa henüz adayını belirleyemedi.

    Masada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin tam tersi olduğu yaşanan gelişmelerle açığa çıktı.

    5 kez bir araya gelen 6'lı adayı belirlemekte zorluk çekerken masanın diğer ortağı HDP Mansur Yavaş'ın ve Meral Akşener'in adaylığını defalarca kez veto etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına karşı Meral Akşener anket oyunlarıyla hamleler yaparken önce HDP'li terör tutuklusu Selahattin Demirtaş 'aday olurum' çıkışıyla şantaj yaptı daha sonra da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan "Meral Akşener'in adaylığınına sıcak bakmıyorum" açıklamasını yaparak Akşener'in üstünü çizdi.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ 6'LI MASAYA EŞKAL ÇİZDİ
    Kandil'den fonlandığı ortaya çıkan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eşki eş başkanı Selahattin Demirtaş, son toplantıda 'eşkal' çizmek için biraraya gelen ancak sonuca varamayan 6'lı masaya cezaevinden aday eşkali çizdi.

    DESTEKLEYECEKLERİ ORTAK ADAYI AÇIKLADI
    Demirtaş, CHP ve HDP'ye yakın yayınlar yapan Duvar'a yazdığı yazısında destekleyecekleri ortak adaya ilişkin bilgiler verdi.

    Terör suçlusu Demirtaş ortak adayın sadece siyasi partilerin değil; kadın platformlarının, çevre hareketlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, odaların desteğini alacak bir isim olması gerektiğini söyledi.

    Demirtaş 6'lı masaya "hep birlikte yan yana durarak değişimi başlatalım." ifadeleriyle mesaj verirken adaya ilişkin şu tarifi yaptı;

    "Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır.

    Ortak aday tek bir partinin, tek bir kimliğin, tek bir inancın değil, bütün toplumsal kesimlerin ve farklılıkların bileşkesi, 85 milyonun siluetidir.

        Ortak aday diğer adayların karşıtı değil, demokrasiyi savunanların rakipsiz adayıdır.

        Ortak aday tek bir ideolojinin değil, gerçek demokrasinin temsilcisidir. Kamplara bölünmüş, paramparça edilmiş toplumu demokrasi değerlerinde buluşturan kapsayıcı güçtür.

        Ortak adayın hedefi yüzde 50+1 değil, yüzde 80+1'dir. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, en güçlü toplumsal meşruiyetle geçiş sürecini yönetmektir. Bunun için de sivil ve tam demokratik bir anayasa hazırlanmasına öncülük etmek, o anayasanın toplumun tüm dinamiklerinin katılımıyla yapılmasını sağlamaktır. Ülkeyi demokratikleştirecek sinerjiyi ortaya çıkarmaktır.

        Ortak aday sadece siyasi partilerin değil; kadın platformlarının, çevre hareketlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, odaların yani tüm toplumsal kesimlerin de adayıdır. Bunun için bu kesimlerin desteği alınmalı, görüşleriyle sürece aktif katılımları sağlanmalıdır.

        HDP'nin ortak adaya açık olmasının, ortak adayda kararlı olmasının temel nedeni budur. Çünkü amaç sadece seçimi kazanmak olmamalıdır. Seçimle birlikte demokrasiyi ve toplumsal barışımızı da kazanmak olmalıdır. Bunun için de büyük bir toplumsal uzlaşma sağlanmalıdır. Ortak aday, işte bu büyük uzlaşmanın adıdır."

        5. TOPLANTI EŞKAL ÇİZMEK İÇİN GERÇEKLEŞMİŞTİ
        6'lının 5. toplantısı aday eşkali çizmek için gerçekleşmişti. CHP'li bir kaynak toplantı öncesi BBC'ye yaptığı açıklamada "Bütün kamuoyu araştırmaları, isim kim olursa olsun muhalefetin adayının kazanacağını gösteriyor. O nedenle büyük ihtimal zaten ortak aday çıkacak. Biz bu sonuçlara göre Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşkali belli olur" ifadelerini kullanmıştı.

        DEMİRTAŞ'I KANDİL'İN FONLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
        Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP'nin Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a terör örgütü PKK tarafından milyon dolarlar aktarıldığı da ortaya çıkmıştı.

        Gri listede aranırken terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık-Selahattin Demirtaş ilişkilerine dair yeni bilgiler verdi.

        2014-2016 yılında Kandil'de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için, "Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm" dedi.

        İTİRAF: CEMİL BAYIK'TAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DÖVİZ AKTI
        Ovalıoğlu, 25 Haziran 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde Demirtaş ile ilgili bildiklerini şöyle anlattı:

        "Kendisi (Demirtaş) KCK/TM (KCK Türkiye Meclisi) karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi."

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