HDP'li Selahattin Demirtaş 6'lı masaya aday eşkali çizdi

2023 seçimleri için zaman hızla ilerlerken 6+1'li masa henüz adayını belirleyemedi.
Masada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin tam tersi olduğu yaşanan gelişmelerle açığa çıktı.
5 kez bir araya gelen 6'lı adayı belirlemekte zorluk çekerken masanın diğer ortağı HDP Mansur Yavaş'ın ve Meral Akşener'in adaylığını defalarca kez veto etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına karşı Meral Akşener anket oyunlarıyla hamleler yaparken önce HDP'li terör tutuklusu Selahattin Demirtaş 'aday olurum' çıkışıyla şantaj yaptı daha sonra da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan "Meral Akşener'in adaylığınına sıcak bakmıyorum" açıklamasını yaparak Akşener'in üstünü çizdi.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ 6'LI MASAYA EŞKAL ÇİZDİ
Kandil'den fonlandığı ortaya çıkan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eşki eş başkanı Selahattin Demirtaş, son toplantıda 'eşkal' çizmek için biraraya gelen ancak sonuca varamayan 6'lı masaya cezaevinden aday eşkali çizdi.
DESTEKLEYECEKLERİ ORTAK ADAYI AÇIKLADI
Demirtaş, CHP ve HDP'ye yakın yayınlar yapan Duvar'a yazdığı yazısında destekleyecekleri ortak adaya ilişkin bilgiler verdi.
Terör suçlusu Demirtaş ortak adayın sadece siyasi partilerin değil; kadın platformlarının, çevre hareketlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, odaların desteğini alacak bir isim olması gerektiğini söyledi.
Demirtaş 6'lı masaya "hep birlikte yan yana durarak değişimi başlatalım." ifadeleriyle mesaj verirken adaya ilişkin şu tarifi yaptı;
"Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır.
Ortak aday tek bir partinin, tek bir kimliğin, tek bir inancın değil, bütün toplumsal kesimlerin ve farklılıkların bileşkesi, 85 milyonun siluetidir.