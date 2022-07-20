Altılı masayı avucunun içine alan HDP'den yeni tiyatro: Türkiye açılımı

Altılı masanın Cumhurbaşkanı seçimleri için Kürt seçmene ikna etme çabaları sonuçsuz kalınca ipleri tamamen HDP'nin eline geçti. Ortak aday konusunda masanın altından rest çeken HDP, istedikleri aday çıkmaması durumunda kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu.

İP Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerinin üzerine çizen HDP, kendi adayını dayatıyor. Çaresiz kalan ama seçmenin tepkisinden de çekinen altı masa ise yeni formüllerle HDP'yi şirin gösterme çabasında.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET EDECEKMİŞ

Tüm kozlar eline geçen HDP ise, durumdan istifade kamuoyunda pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Terör suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş verdiği röportajda, 'Türkiye açılımı' zırvasını dile getirdi.

Türkiye'nin bölünme, silah ve şiddet korkusunda kurtulması gerektiğini belirten Demirtaş, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek istediğini dillendirdi.

HDP'NİN PKK İLE BAĞLANTISI YOKMUŞ!

Seçmene şirin gözükmek adına süslü laflar söyleyen Demirtaş, partisinin PKK terör örgütüyle bağlantısının olmadığını söylecek kadar yalana sarılmaktan çekinmedi. PKK'nın silah bırakması gerektiğini söyleyen Demirtaş, bunun için yeni bir açılımı işaret etti.

PKK'nın HDP ile bağlantısInın bulunmadığını söyleyen bir diğer isim de HDP Eş Başkanı Mithat Sancar oldu.

'KÜRT AÇILIMI' İÇİN PAS VERDİLER

HDP cephesinden gelen bu açıklamalara en iyi cevabı gazeteci Nedim Şener verdi. Yaşananları köşesine taşıyan Şener, 'demokrasi sahtekarlığı' ve 'tiyatro' olarak nitelendirdiği gelişmeleri tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

HDP'nin 'Türkiye açılımı' hamlesine altı masadan karşılık olarak 'Kürt Açılımı' hamlesinin gelmesinin beklendiğini belirten Nedim Şener, açılım nedeniyle atılacak adımları da satırlarına taşıdı.

Atılacak adımlar şu şekilde: PKK'ya yardım yataklık ettiği için kayyum atanan belediye yönetimlerinin geri iadesi, bir daha kayyum atanmasına imkân vermeyecek yasal düzenleme, PKK ile ilişkisinden dolayı KHK ile kamudan çıkarılanların geri iadesi ve PKK elebaşına yeniden yargılama yolu açmak için AİHM kararlarına uyma açıklaması.

TERÖR ÖVÜCÜ AÇIKLAMALAR HAFIZALARDA!

HDP'nin PKK ile bağı olmadığını belirten yalancı eşbaşkanlara tepki gösteren Şener, Demirtaş ve diğer parti üyelerinin terör örgütü ile elebaşısını övdükleri açıklamalarını okuyucularıyla paylaştı.

Demirtaş'ın terör güzellemeleri şu şekilde:

- Buna alışsanız iyi olur çünkü biz daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz.

- Bizim bir milletvekilimiz, bir PKK'lının cenazesine katılıyor diye linç edilebiliyor medyada. Ben şunu çok açık söyleyeyim, halkımızın acısına sahip çıkmayan bir milletvekili ile ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği.

- Bizim önümüzdeki müzakere sürecinin en önemli başarısı Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır.

- Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak görüyoruz. 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı.

- HDP'nin başarısı Sayın Öcalan'ın kendini adadığı 20 yıllık projesidir.

MİLLETİN FERASETİ İZİN VERMEYECEK

HDP'nin terör örgütüyle açık ilişkisine karşılık muhalefetin seçimi kazanma adına yaptığı şirinliklere tepki gösteren Şener, milletin ülkeyi felakete sürükleyecek bir açılım sürecine izin vermeyeceğini söyledi.