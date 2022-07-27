CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde! Kaza ve zamlardan sonra İETT'de cinsel ilişki skandalı

E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdular. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı.