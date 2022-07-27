CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde! Kaza ve zamlardan sonra İETT'de cinsel ilişki skandalı

CHP'li İBB'nin işbilmezliği yüzünden ulaşım çilesi çeken İstanbullulara İETT'de cinsel ilişki şoku yaşadı.
İETT'DE CİNSEL İLİŞKİ SKANDALI KAMERALARA YANSIDI
Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla görüntüledi. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) ve N.G.(58) adlı kadın gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü.