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    • 01.07.2022 15:25
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    • 01.07.2022 15:36
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    SON DAKİKA: 6'lı masa bir kez daha toplanıyor! Bu kez cumhurbaşkanı adayının eşgalini çizecekler

    Son dakika haberleri... Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimlerde AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı'nın ise adayı henüz belli değil. Dahası Millet İttifakı için öyle bir çekişme var ki dengeler neredeyse her saat değişiyor. 6'lı masa önümüzdeki günlerde bir kez daha toplanacak. CHP kulislerinde 'adayın eşgali belli olabilir' deniliyor ancak ortadaki durum gösteriyor ki eşgalin çizimi de bayağı karışık olacak.

    6’lı masa eşgal çizmek için toplanacak

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Pazar akşamı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya gelecek.

    GÜNDEM: EŞGAL ÇİZMEK
    6'lı masanın bu toplantı için gündemi ise adeta komedi filmi gibi. Liderlerin bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasasını konuşması bekleniyor. Bununla birlikte toplantıda aday için bir isim çıkması beklenmezken CHP kulislerinda "Aday ismi değil, ama eşkali belli olur" ifadeleri konuşuluyor.

    Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, 'muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı' sorusunun, bu toplantıda da netleşmesi beklenmiyor. Ancak liderlerin, seçime "ortak adayla" mı, yoksa "ayrı ayrı adaylarla mı" gideceğine ilişkin tutum belirlenmesi konusunda adım atılabileceği belirtiliyor. Masadaki siyasi partiler, uzlaşma sağlanması halinde "ortak aday" çıkarılması konusunda hemfikir görünüyor. Ancak bu konuda mutabakata bağlanmış bir karar yok.CHP kulislerinde konuşulanlara bakılacak olursa toplantıda altı parti liderinin gündemi karikatür çizimi olacak.

        KILIÇDAROĞLU KENDİSİ İÇİN SİMÜLASYON SUNACAK
        CHP kulislerinde, Pazar günkü toplantıda, ortak adaylık dahil, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun masaya geleceği beklentisi dile getiriliyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya Cumhur İttifakı ve 6 muhalefet partisinin oy oranları, cumhurbaşkanı adaylığı seçimine ilişkin simülasyonları içeren bir dosya ile geleceği belirtiliyor.

        'EŞGAL BELLİ OLUR'
        BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li bir kaynak, "Bütün kamuoyu araştırmaları, isim kim olursa olsun muhalefetin adayının kazanacağını gösteriyor. O nedenle büyük ihtimal zaten ortak aday çıkacak. Biz bu sonuçlara göre Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşkali belli olur" görüşünü dile getirdi.

        CHP kaynakları, Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda da muhalefetin nasıl bir aday göstereceğinin kamuoyuna deklare edilebileceğini, ancak ismin seçim sürecine girildiğinde ilan edileceğini ifade ediyorlar.

        Parlamento seçimlerine ilişkin "seçim ittifakı" konusunda ise somut bir karar alınması beklenmiyor, tıpkı aday ismi gibi bunun da seçim sürecine bırakıldığı ifade ediliyor. Ancak liderlerin, seçim işbirliği yapılması halinde ve ittifak seçeneklerine göre ne kadar milletvekili çıkarabileceklerine ilişkin saha analizlerini paylaşabileceklerine işaret ediliyor.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: 6'lı masa bir kez daha toplanıyor! Bu kez cumhurbaşkanı adayının eşgalini çizecekler
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