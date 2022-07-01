SON DAKİKA: 6'lı masa bir kez daha toplanıyor! Bu kez cumhurbaşkanı adayının eşgalini çizecekler

'EŞGAL BELLİ OLUR'

BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li bir kaynak, "Bütün kamuoyu araştırmaları, isim kim olursa olsun muhalefetin adayının kazanacağını gösteriyor. O nedenle büyük ihtimal zaten ortak aday çıkacak. Biz bu sonuçlara göre Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşkali belli olur" görüşünü dile getirdi.

CHP kaynakları, Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda da muhalefetin nasıl bir aday göstereceğinin kamuoyuna deklare edilebileceğini, ancak ismin seçim sürecine girildiğinde ilan edileceğini ifade ediyorlar.