SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığında HDP desteği için terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ı güzelledi: Serbest kalması en büyük arzum

Millet İttifakı henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamış değil. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan fiili cumhurbaşkanı adayı gibi hareket ederken diğer yandan da 6'lı masada cumhurbaşkanı adaylığını sağlamlaştırmak için hamleler yapıyor.

MERAL AKŞENER ANKETLERLE KENDİSİNİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

6'lı masada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anket oyunlarıyla partisinin CHP'yi geçtiği ve 6'lı masada birinci parti konumuna geldiği nedeniyle kendisinin cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğinin altını çiziyor.

YAVAŞ'I YANINA ALDI

Akşener, bununla da kalmadı. Geçtiğimiz gün Ankara'da milliyetçi tabandan gelen Mansur Yavaş'la kameralar karşısına geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş'ın yanında olduğu mesajını verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den seçilse bile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte görüntü vermesi Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu'na karşı milliyetçi oyların peşinde olması olarak yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KARŞI HAMLE: DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da karşı hamlesi gecikmedi. Akşener-Yavaş birlikteliğine Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş güzellemesiyle cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "Şöyle söyleyebilirim: Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN "SİYASİ TUTUKLU" OYUNU TERÖR SUÇLARINDAN TUTUKLU OLDUĞUNU GÖRMEZDEN GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı gibi bir kez daha Selahattin Demirtaş'ın suçsuz yere içeride tutulduğu yalanını ortaya attı. 6-8 Ekim olayları için Kandil'den talimat alan ve sokak çağrısı yapan Demirtaş'ın elindeki binlerce masum insanın kanı olduğunu görmezden gelen Kılıçdaroğlu, HDP'ye göz kırpmak için Demirtaş'a yaranmaya çalıştı.