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    • 18.07.2022 11:13
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    • 18.07.2022 11:46
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    6'lı masa neden adayını açıklayamıyor? Selahattin Demirtaş içeriden şantaja başladı...

    Muhalefet liderlerinin oturduğu yuvarlak masadaki adaylık pazarlıkları ve oyunları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş 6'lı masaya şantaja başladı. Selahattin Demirtaş kendi istedikleri 'ortak aday' dışında bir ismin aday gösterilmesi halinde atacakları adımı açıklayarak muhalefete içeriden mesaj gönderdi...

    takvim.com.tr
    Selahattin Demirtaş içeriden şantaja başladı

    6'lı masada adaylık pazarlıkları ve oyunları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 6'LIYA ŞANTAJ
    PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş 6'lı masaya şantaja başladı.

    Demirtaş T24'e verdiği CHP ve HDP yandaşı yayın organlarında yayınlanan yazısı ile 6'lı masaya yönelik 'adaylık' göndermesi yaptı.

    CEZAEVİNDEN 'ADAYLIK' PAZARLIĞINA GİRİŞTİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için HDP ile pazarlığı bilinirken 6'lı masada ise DP Genel Başkanı Gültekin Uysal dışında henüz adaylığını destekleyen olmadı.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkarken Demirtaş yaşanan adaylık kavgasına cezaevinden dahil oldu.

    Daha önce HDP'li isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarına sıcak baktıkları bilinirken Demirtaş 'ortak' aday istediklerini bir kez daha söyledi. Demirtaş kendi istedikleri aday dışında bir ismin aday gösterilmesi halinde terör suçlarından yasaklı olmasına rağmen HDP'nin adayı olabileceğini söyledi.

    "İSTEDİĞİMİZ ADAY ÇIKMAZSA BİZ ADAY ÇIKARIRIZ"
    Demirtaş 6'lı ya şu ifadelerle 'ya istediğimiz adayı gösterin ya da aday çıkarırız' şantajını yaptı;

    "Eş Genel Başkanlarımız, "Ortak aday düşüncesine açığız" mesajını defalarca verdiler. Partinin resmi politikası budur, son ana kadar ortak adayda ısrar edilecek. Olmazsa HDP kendi adayıyla seçime girer. Başka ne yapabiliriz ki?

    Aday ismini biz kendi partimizde bile tartışmazken başka partilerin adayını isim düzeyinde tartışmak doğru olmaz. Ancak ortak aday olsun isteniyorsa o adayın HDP'nin de düşünceleri ve önerileri alınarak belirlenmesi daha kapsayıcı bir tutum olur.

        Ben aday olmaya, yukarıda belirttiğim çerçevede hazırım. Halk nezdinde siyasi yasaklı değilim. Gerisini iktidar düşünsün.

        Bugün itibarıyla Erdoğan aday olabiliyorsa hukuken ben hayli hayli aday olabilirim. Ancak kararı halkımızın görüşleri doğrultusunda partimiz verecektir.

        Ortak aday için, son dakikaya kadar hep birlikte çalışacağız, ortak adaya açık olacağız."

        HDPKK YALANI
        Öte yandan Demirtaş, birçok milletvekilinin ve kendisinin terör suçlarından tutuklu olmasına rağmen 'HDP'nin PKK'nın uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi' olmadığını iddia etti. HDP'li yöneticilerin sırtını dayadığı PKK ile bir bağı olmadığını iddia etti.

        'MASA NEDEN ADAYINI AÇIKLAYAMIYOR?'UN CEVABI
        Selahattin Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı 'istediğimiz ortak aday' baskısı 6'lı masanın adayını neden açıklayamadığının cevabı olarak yorumlandı.

        HDP'nin desteğini almadan seçimi kazanma ihtimali sıfır olan yuvarlak masa HDP ile ortaklığını açık ettiğinde ise seçmenden gelecek tepkiden çekiniyor.

        AKŞENER, KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU YARIŞI
        Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaorğlu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstüne çizerken Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. HDP ise Yavaş ve Akşener'i veto etmiş sonrasında İYİ Parti anket oyunlarıyla elini güçlendirmek için hamle yapmıştı.

        GÖZLER YUVARLAK MASADA
        Şimdi gözler Selahattin Demirtaş'ın şantajına maruz kalan yuvarlak masada oturan isimlere çevrildi. Muhalefetin Demirtaş'a nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor...

        DEMİRTAŞ HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR VE TUTUKLU?
        Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

        İşte Demirtaş'ın yargılandığı ve ceza aldığı suçlardan bazıları;
        "Silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama"

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