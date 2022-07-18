6'lı masa neden adayını açıklayamıyor? Selahattin Demirtaş içeriden şantaja başladı...

6'lı masada adaylık pazarlıkları ve oyunları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 6'LIYA ŞANTAJ
PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş 6'lı masaya şantaja başladı.
Demirtaş T24'e verdiği CHP ve HDP yandaşı yayın organlarında yayınlanan yazısı ile 6'lı masaya yönelik 'adaylık' göndermesi yaptı.
CEZAEVİNDEN 'ADAYLIK' PAZARLIĞINA GİRİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için HDP ile pazarlığı bilinirken 6'lı masada ise DP Genel Başkanı Gültekin Uysal dışında henüz adaylığını destekleyen olmadı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkarken Demirtaş yaşanan adaylık kavgasına cezaevinden dahil oldu.
Daha önce HDP'li isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarına sıcak baktıkları bilinirken Demirtaş 'ortak' aday istediklerini bir kez daha söyledi. Demirtaş kendi istedikleri aday dışında bir ismin aday gösterilmesi halinde terör suçlarından yasaklı olmasına rağmen HDP'nin adayı olabileceğini söyledi.
"İSTEDİĞİMİZ ADAY ÇIKMAZSA BİZ ADAY ÇIKARIRIZ"
Demirtaş 6'lı ya şu ifadelerle 'ya istediğimiz adayı gösterin ya da aday çıkarırız' şantajını yaptı;
"Eş Genel Başkanlarımız, "Ortak aday düşüncesine açığız" mesajını defalarca verdiler. Partinin resmi politikası budur, son ana kadar ortak adayda ısrar edilecek. Olmazsa HDP kendi adayıyla seçime girer. Başka ne yapabiliriz ki?
Aday ismini biz kendi partimizde bile tartışmazken başka partilerin adayını isim düzeyinde tartışmak doğru olmaz. Ancak ortak aday olsun isteniyorsa o adayın HDP'nin de düşünceleri ve önerileri alınarak belirlenmesi daha kapsayıcı bir tutum olur.