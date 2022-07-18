6'lı masa neden adayını açıklayamıyor? Selahattin Demirtaş içeriden şantaja başladı...

"İSTEDİĞİMİZ ADAY ÇIKMAZSA BİZ ADAY ÇIKARIRIZ"

Demirtaş 6'lı ya şu ifadelerle 'ya istediğimiz adayı gösterin ya da aday çıkarırız' şantajını yaptı;

"Eş Genel Başkanlarımız, "Ortak aday düşüncesine açığız" mesajını defalarca verdiler. Partinin resmi politikası budur, son ana kadar ortak adayda ısrar edilecek. Olmazsa HDP kendi adayıyla seçime girer. Başka ne yapabiliriz ki?

Aday ismini biz kendi partimizde bile tartışmazken başka partilerin adayını isim düzeyinde tartışmak doğru olmaz. Ancak ortak aday olsun isteniyorsa o adayın HDP'nin de düşünceleri ve önerileri alınarak belirlenmesi daha kapsayıcı bir tutum olur.