Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'biz söylüyoruz yapıyorlar' retoriği nasıl işliyor? Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor? İşte gasp siyasetinin anatomisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonu elinde patladı. Hükümetin yapacağı icraatları 'biz söyledik yaptık' retoriği ile lanse etmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun kirli siyaseti deşifre oldu.
GASP SİYASETİNİN PERDE ARKASI...
Hükümetin öncelikle KYK'daki düzenlemesine 'biz söyledik yaptık' söylemiyle çökmeye çalışan Kılıçdaroğlu daha sonra ÖTV indirimiyle ilgili kirli bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, hükümetin icraatlarını nereden öğrenipte sosyal medyada paylaşıyor?
"BAY KEMAL" SÖYLEMİNİ BİLE KULLANIYOR
A Haber'deki Memleket Meselesinde kirli çarkın detayları tek tek anlatıldı. Siyaset Bilimci Onur Erim, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Kemal' söylemini bile kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Buradan bile daha neler alacağını oraya çıkıyor" dedi.
'BAY BÜROKRATLAR' MI SIZDIRIYOR?
Gasp siyaseti çarkı kısacası şöyle işliyor. Hükümet icraat planlaması yapıyor. Devlet içindeki 'Bay bürokratlar' icraat planlarını CHP'ye iletiyor. 'Bay Kemal' icraat planlarını mutfak mizanseni ile paylaşıyor.
KENDİ BELEDİYELERİNDE NEDEN UYGULAMIYOR?
Onur Erim, Kılıçdaroğlu'nun sözde ÖTV indiriminin neden kendi belediyelerinde uygulamadığını sordu.