Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'biz söylüyoruz yapıyorlar' retoriği nasıl işliyor? Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor? İşte gasp siyasetinin anatomisi

BÜROKRASİDE DE KRİPTO UYUYAN HÜCRELER...

FETÖ tüm mücadeleye rağmen devletin her yerinden sökülüp atılabildi mi? Bürokraside de kripto uyuyan hücreler çok az da olsa bulunuyor. Ama bu çalışmaları yapanlar bulanacak.

2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi neydi? Orta Anadolu'da lojistik merkezi kuracaktı. CHP'nin kendi başına bir şey üretecek bir geçmişi yok.

BURADA SIZINTILAR VAR

CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor.

Vatandaşa, parti içinde kendisine muhalefet edenlere, zaman zaman memur ve işçilere tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine mutfak mizanseniyle şov yaptı.

BOŞ VAATLERE DEVAM

Boş vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu bu sefer vatadaşlara araba almama çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." dedi.