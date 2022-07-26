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    • 26.07.2022 22:17
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    • 26.07.2022 22:33
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'biz söylüyoruz yapıyorlar' retoriği nasıl işliyor? Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor? İşte gasp siyasetinin anatomisi

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfak mizansenli algı ve kara propaganda dolu videolarına tam gaz devam ediyor. Hükümetin icraatlarını duyup mutfak mizanseninden paylaşıp 'biz yaptık' algısı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun gasp siyaseti deşifre oldu. Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor? Kılıçdaroğlu hükümetin adım atacağı alanla ilgili bilgileri nereden alıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonu elinde patladı. Hükümetin yapacağı icraatları 'biz söyledik yaptık' retoriği ile lanse etmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun kirli siyaseti deşifre oldu.

    GASP SİYASETİNİN PERDE ARKASI...

    Hükümetin öncelikle KYK'daki düzenlemesine 'biz söyledik yaptık' söylemiyle çökmeye çalışan Kılıçdaroğlu daha sonra ÖTV indirimiyle ilgili kirli bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, hükümetin icraatlarını nereden öğrenipte sosyal medyada paylaşıyor?

    "BAY KEMAL" SÖYLEMİNİ BİLE KULLANIYOR

    A Haber'deki Memleket Meselesinde kirli çarkın detayları tek tek anlatıldı. Siyaset Bilimci Onur Erim, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Kemal' söylemini bile kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Buradan bile daha neler alacağını oraya çıkıyor" dedi.

    'BAY BÜROKRATLAR' MI SIZDIRIYOR?

    Gasp siyaseti çarkı kısacası şöyle işliyor. Hükümet icraat planlaması yapıyor. Devlet içindeki 'Bay bürokratlar' icraat planlarını CHP'ye iletiyor. 'Bay Kemal' icraat planlarını mutfak mizanseni ile paylaşıyor.

    KENDİ BELEDİYELERİNDE NEDEN UYGULAMIYOR?

    Onur Erim, Kılıçdaroğlu'nun sözde ÖTV indiriminin neden kendi belediyelerinde uygulamadığını sordu.

        "AK PARTİ'NİN PLANLARINA HAKİMİZ"

        Ayrıca, muhalif bir yayın grubuna konuşan CHP'li bir yetkili, "Bazı bürokratların kimsenin aklına gelmeyecek konularda bilgiler aktardığını söyleyebilirim. AK Parti'nin planlarına hakimiz." dedi.

        "ÜST BELGELER GELİYORDU BEN DE ŞAHİT OLDUM"

        CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Benim görev yaptığımda CHP'ye üst bürotlardan bilgiler ve belgeler geliyordu. Ben de bunlara şahit oldum"

        "HAZIRLANILMIŞ VE İLETİLMİŞ BİR KONU"

        Çiçek, "Süreç nasıl işliyor? Bu ÖTV ile ilgili açıklama günler öncesinde hazırlanmış bu belli. Çünkü bu kadar anlık meseleyi kamuoyuna anlık lanse edemezsiniz. Bu bir şekilde iletilmiş bir konudur." dedi.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik hükümetin atacağı adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

        Devletin içinde yer alan bürokratlar farklı görüşlere sahipler. Onlardan beklenen devlet adına verilen görevleri yerine getirmek. Ama çoğu politize olmuş durumda. Görev alanlarının dışına çıkanlar çok oluyor.

        BÜROKRASİDE DE KRİPTO UYUYAN HÜCRELER...

        FETÖ tüm mücadeleye rağmen devletin her yerinden sökülüp atılabildi mi? Bürokraside de kripto uyuyan hücreler çok az da olsa bulunuyor. Ama bu çalışmaları yapanlar bulanacak.

        2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi neydi? Orta Anadolu'da lojistik merkezi kuracaktı. CHP'nin kendi başına bir şey üretecek bir geçmişi yok.

        BURADA SIZINTILAR VAR

        CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor.

        Vatandaşa, parti içinde kendisine muhalefet edenlere, zaman zaman memur ve işçilere tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine mutfak mizanseniyle şov yaptı.

        BOŞ VAATLERE DEVAM

        Boş vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu bu sefer vatadaşlara araba almama çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." dedi.

            OY VERENE TRAKTÖR YALANI

            Skandal paylaşıma ise sosyal medyada tepki yağdı. Boş vaatler sıralayan Kılıçdaroğlu'nun daha önceki söz verip de yapamadıkları vaatler akıllara geldi.

            CHP'NİN 'BEDAVA TRAKTÖR' VAADİ
            CHP'nin sık sık gündeme gelen "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi son dönemde yine gündem olmuştu.

            CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 2019'daki yerel seçimler öncesi "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklinde bir tweet atarak vaatte bulunmuştu.

            NAMUS SÖZÜ VERİP BİNLERCE İNSANI İŞTEN ATTILAR

            Ayrıca CHP 'kimse işinden lmayacak diye namus sözü' naraları atılıyordu. Onbinlerce insanı belediyelerden işten atıldı.

            TEHDİT DİLİ HEDEF DİLİ

            Girdiği 10 seçimi de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte tehdit dilini kullanmaya başlamıştı.

            KEMAL'İN TROLLERİ GÖREVDE

            Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda bot bastığı ortaya çıktı. Sürekli sosyal medya kullanıcılarına trol diyerek algı yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun trol ordusu yeni videoda yine iş başı yapmış.

            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık yarışı artık gün gibi ortada olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini ön plana çıkarmak için sosyal medya hesabı üzerinden etkisi düşük videolar paylaşıyor.

            AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ
            Son olarak hafta sonu bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihini işaret ederek memur ve bürokratları tehdit etmişti.

            Twitter üzerinden "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum." notuyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit dilini kullanarak şu skandal ifadelere imza attı:

            "Sevgili halkım, bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza, yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum.

            Unutmayın; Türkiye Devleti'ni, şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin, kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Ancak unutulmamalıdır ki; devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış.

                MEMURLARI HEDEF ALDI
                Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarını farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir. Yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa, bunları yapacak memur militanlar düzene eklenmiştir. Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; "efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık" diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum.

                ERDOĞAN'A İFTİRA, BÜROKRATLARA TEHDİT
                Cenap Şahabettin'in bir sözü var. Der ki; En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir.

                Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunu yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; Zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye Devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler, elbette ki hesap verecektir. TÜGVA benzeri vakıfların üzerine örttükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala bu pislikten kendinizi sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun sevgili halkım. "

                Kılıçdaroğlu'nun bu skandal çıkışına başta AK Parti olmak üzere siyasiler ve vatandaşlardan da sert tepki geldi.

                MERKEZ'İ SİYASETE ÇEKMEYE ÇALIŞTI
                Tehdit dilini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na da bir ziyaret yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı siyasetin içine çekmeye çalıştı.

                FAİZ KARARI AÇIKLANDI
                Kılıçdaroğlu'nun Merkez'e yaptığı ziyaret ve sonrasında savurduğu tehditlerin gölgesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklamıştı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmüştü.

                KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR TEHDİT DAHA
                İmamoğlu ile giriştiği yarışta irtifa kaybende Kılıçdaroğlu tehdit dilini kullanarak başarısız olsa da bu dili kullanmayı sürdürüyor.

                Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bir paylaşım daha yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!" ifadeleriyle tehditlerine bir yenisini daha eklemişti.
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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'biz söylüyoruz yapıyorlar' retoriği nasıl işliyor? Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor? İşte gasp siyasetinin anatomisi
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