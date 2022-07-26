Özgür Özel haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı

"Bunlar bizi enterese etmez. Kemal Bey, biliyorsunuz İstanbul'a belediye başkan adayı olmuştu, Kağıthane'nin yolunu şaşırdı 'Kağıttepe' dedi. Ankara'da da orada nüfus kağıdını kaybetmişti, bir şeyler oldu, oyunu kullanmadı. Ne demek istediğimi anlayın. Onun için hayırlı işler uzatılmaz. Bu masadan hayırlı bir şey çıkacak olsa da bu kadar uzatırlar mıydı? Onu da bilmiyorum. Masadakilerin işi gücü yalan, dolan, fitne, bölücülük. Ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları, kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları. Hepsi de terör örgütlerini savunuyor. Şu anda ortaklıklarını açıklamadıkları partinin de terör örgütüyle ilişkileri ortada."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özgür Özel'in skandal ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef alması vatandaşların tepkisini çekti.