Özgür Özel haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel yine haddini aştı.
Geçtiğimiz aylarda Kızıl Soros Osman Kavala'nın mahkum edilmesinin ardından Başkan Erdoğan'a tehditler savuran Özgür Özel yine hadsiz ifadelerle gündeme geldi.
ÖZGÜR ÖZEL SKANDAL İFADELERLE BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI
Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6'lı masayı ve HDP ile ortaklıklarını eleştirmesini hazmedemeyerek Başkan Erdoğan'a 'hadsiz' diyerek haddini aştı!
Özel şu skandal ifadeleri kullandı;
"Sen kimsin CHP'ye, bu ülkenin kurucu partisine, milli mücadelenin partisine, 'terör örgütünü savunuyor' dersin? Hadsiz! Böyle bir hadsizlik olamaz, böyle bir hadsizliği iade ederiz… Cumhurbaşkanı'nın cumhura hakaret ettiği örnektir. Bu topraklar bundan önce böyle cumhurbaşkanı, böyle kirli bir dil görmedi"
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan dün kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak ister misiniz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bunlar bizi enterese etmez. Kemal Bey, biliyorsunuz İstanbul'a belediye başkan adayı olmuştu, Kağıthane'nin yolunu şaşırdı 'Kağıttepe' dedi. Ankara'da da orada nüfus kağıdını kaybetmişti, bir şeyler oldu, oyunu kullanmadı. Ne demek istediğimi anlayın. Onun için hayırlı işler uzatılmaz. Bu masadan hayırlı bir şey çıkacak olsa da bu kadar uzatırlar mıydı? Onu da bilmiyorum. Masadakilerin işi gücü yalan, dolan, fitne, bölücülük. Ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları, kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları. Hepsi de terör örgütlerini savunuyor. Şu anda ortaklıklarını açıklamadıkları partinin de terör örgütüyle ilişkileri ortada."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Özgür Özel'in skandal ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef alması vatandaşların tepkisini çekti.