CHP'li belediyelerin toplu ulaşım vaatlerini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Bedava taşıma yoktur!

BEDAVA ULAŞIM YOKTUR

Bedava ulaşım yapılamayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Zaten zamları yapmışsın, perişan etmişsin bir de 'vatandaşı ücretsiz taşıyacaksın' diyor. İyi bir avukat tutarsanız davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıma yoktur. Anayasada yasaktır. Yolcu sayısı bellidir. Ne kadarı bedava bindiyse devlet ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.