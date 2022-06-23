CHP'li belediyelerin toplu ulaşım vaatlerini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: Bedava taşıma yoktur!

Aydın'da şoför, nakliyeci, servisçi, taksici ve minibüsçü esnafıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimindeki belediyelerin ulaşıma yaptığı zamları görmezden gelerek skandal açıklamalarda bulundu.
CHP'Lİ BELEDİYELERİN VAADLERİNİ UNUTTU
Belediye başkanlarının vaatlerinin aksine ulaşımın ücretsiz olmasının anayasaya aykırı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "65 yaş üstünde vatandaş, sosyal devlet gereği toplu taşımaya bedava biniyor. Bedava yapıyorsan, parasını vereceksin. 65 yaşın yükünü şoförün sırtına yüklüyorsun." dedi.
BEDAVA ULAŞIM YOKTUR
Bedava ulaşım yapılamayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Zaten zamları yapmışsın, perişan etmişsin bir de 'vatandaşı ücretsiz taşıyacaksın' diyor. İyi bir avukat tutarsanız davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıma yoktur. Anayasada yasaktır. Yolcu sayısı bellidir. Ne kadarı bedava bindiyse devlet ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.