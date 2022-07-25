Kemal Kılıçdaroğlu yine mutfak mizanseni yaparak boş vaatlerde bulundu! Vatandaşlara 'araba almayın' çağrısı yaptı! "Önce verdiğiniz sözleri tutun"

Vatandaşa, parti içinde kendisine muhalefet edenlere, zaman zaman memur ve işçilere tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine mutfak mizanseniyle şov yaptı.
BOŞ VAATLERE DEVAM
Boş vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu bu sefer vatadaşlara araba almama çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." dedi.
OY VERENE TRAKTÖR YALANI
Skandal paylaşıma ise sosyal medyada tepki yağdı. Boş vaatler sıralayan Kılıçdaroğlu'nun daha önceki söz verip de yapamadıkları vaatler akıllara geldi.
CHP'NİN 'BEDAVA TRAKTÖR' VAADİ
CHP'nin sık sık gündeme gelen "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi son dönemde yine gündem olmuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 2019'daki yerel seçimler öncesi "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklinde bir tweet atarak vaatte bulunmuştu.
NAMUS SÖZÜ VERİP BİNLERCE İNSANI İŞTEN ATTILAR
Ayrıca CHP 'kimse işinden lmayacak diye namus sözü' naraları atılıyordu. Onbinlerce insanı belediyelerden işten atıldı.
TEHDİT DİLİ HEDEF DİLİ
Girdiği 10 seçimi de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte tehdit dilini kullanmaya başlamıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık yarışı artık gün gibi ortada olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini ön plana çıkarmak için sosyal medya hesabı üzerinden etkisi düşük videolar paylaşıyor.
AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ
Son olarak hafta sonu bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihini işaret ederek memur ve bürokratları tehdit etti.
Twitter üzerinden "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum." notuyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit dilini kullanarak şu skandal ifadelere imza attı:
"Sevgili halkım, bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza, yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum.
Unutmayın; Türkiye Devleti'ni, şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin, kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Ancak unutulmamalıdır ki; devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış.