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    • 16.10.2021 11:58
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    Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası algısı elinde patladı! Kavcıloğlu'ndan tokat gibi sözler

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye laubali bir tavırla gidip, "15.30’da MB’ye gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak" sözlerini sarf eden Kılıçdaroğlu adeta siyasi bir duruştan çıkıp sözde kabadayı tavırlarına soyundu. Merkez Bankası Başkanı ise bu tavırlarına en güzel cevabı, "Merkez’i siyasete alet etme" diyerek verdi.

    Merkez’i siyasete alet etme

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi tahammüllerde olmayan bir şekilde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan görüşme talep etti. Görüşme talebi olumlu karşılanan Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na gitmeden önce kaba bir üslupla, "Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    LAUBALİ SÖZLER

    Faik Öztrak, Selin Sayek Böke ve Bülent Kuşoğlu'nu yanına alan Kılıçdaroğlu, 15:30'da Merkez Bankası'na gitti. Başkan Kavcıoğlu, ana muhalefet liderini Merkez Bankası'na gelişte girişte karşıladı.

    TROLLER İŞ BAŞINDA

    'Merkez bankasını basmaya gidiyoruz' algısını yaratmaya çalışan Kılıçdaroğlu sosyal medyada trol hesaplarla tweet pompaladı. CHP'li troller Kurtlar Vadisi gerilim müziği ile Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankasına geliş anlarını paylaştı.



    CEVABINI ALDI

    Kılıçdaroğlu, bir buçuk saat süren görüşmede, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükseldiğini öğrendi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesi karşısında endişelerimizi ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var, kadronun korunmasını istedik. Her türlü yardımı yapabileceğimizi ilettik" dedi.

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili bir açıklamalarda bulundu. Görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve bu talebi kabul ettiklerini dile getiren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Merkez Bankasının rakamları üzerine spekülasyon yapmanın ülkeye zarar vereceğini söyleyen Kavcıoğlu, "Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. Merkez Bankası'nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim. Merkez Bankası rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı alanındaki mücadelesiyle güçlüdür" dedi.

        Rezerve ilişkin iddialarını gündemden düşürmeyen CHP ve Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ve bankanın yönetiminde yaşanan değişikliklerle tartışmaları alevlendirmişlerdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret öncesi de sert mesajlar verdi. Önceki gün Twitter'deki sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor" demişti.

        REZERV 35 MİLYAR DOLAR ARTTI
        Merkez Bankası'nın rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı alanındaki mücadelesiyle güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Kavcıoğlu, son 7 ayda rezervlerin 35 milyar dolar arttığını dile getirdi. Kavcıoğlu, "Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Son yedi ayda 35 milyar dolara yakın rezerv artışı olmuştur. Merkez Bankası'nın bütün rakamları ve iletişimi açık ve nettir. Üzerine spekülasyon yapmak ülkemize ve Merkez Bankası'na zarar verir. Merkez Bankası'nı bu kadar çok haksız ve yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil" diye konuştu. Kurumdaki görevden almalarla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi" açıklamasını yaptı..
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