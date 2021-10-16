Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası algısı elinde patladı! Kavcıloğlu'ndan tokat gibi sözler

TROLLER İŞ BAŞINDA

'Merkez bankasını basmaya gidiyoruz' algısını yaratmaya çalışan Kılıçdaroğlu sosyal medyada trol hesaplarla tweet pompaladı. CHP'li troller Kurtlar Vadisi gerilim müziği ile Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankasına geliş anlarını paylaştı.







CEVABINI ALDI

Kılıçdaroğlu, bir buçuk saat süren görüşmede, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükseldiğini öğrendi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesi karşısında endişelerimizi ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var, kadronun korunmasını istedik. Her türlü yardımı yapabileceğimizi ilettik" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili bir açıklamalarda bulundu. Görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve bu talebi kabul ettiklerini dile getiren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.