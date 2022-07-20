İYİ Parti'nin anket oyunu! Oylar tatlı tatlı bölünecek...

Muhaelefetin oluşturduğu yuvarlak masada dönen entrikalar ve kavgalara her geçen gün yenisi ekleniyor.
HDP'nin dışardan desteklediği açık olan 6'lı masanın isimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları 5 toplantı sonunda henüz aday açıklayamazken içine düştükleri kriz ve pazarlılar yeni oyunlarla kızışıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı devre dışı bırakara adaylık için HDP ile temaslar yaparken daha önce "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakan olacağım" diyen ve Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdiği bilinen Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçerek dikkat çeken hamleler yapıyor.
KULİSLERİ YAZMIŞTIK: İYİ PARTİ'NİN ANKET OYUNLARI
Takvim.com.tr geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.