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    • 20.07.2022 09:37
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    İYİ Parti'nin anket oyunu! Oylar tatlı tatlı bölünecek...

    6+1'li masanın oyunları bitmiyor. Daha önce 'Ben başbakan olacağım' diyerek 2023 için aday olmayacağını söyleyen Meral Akşener adaylık için masayı patlatacak bir oyuna girişti. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temaslarının ardından anket şirketlerine para akıtarak adını yeniden ön plana çıkarmaya çalıştı. Meseleyi köşesine taşıyan Engin Ardıç önemli bir detaya dikkat çekerek, "Erdoğan'a çalışıyorlar farkında değiller." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’nin anket oyunu!

    Muhaelefetin oluşturduğu yuvarlak masada dönen entrikalar ve kavgalara her geçen gün yenisi ekleniyor.

    HDP'nin dışardan desteklediği açık olan 6'lı masanın isimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları 5 toplantı sonunda henüz aday açıklayamazken içine düştükleri kriz ve pazarlılar yeni oyunlarla kızışıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı devre dışı bırakara adaylık için HDP ile temaslar yaparken daha önce "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakan olacağım" diyen ve Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdiği bilinen Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçerek dikkat çeken hamleler yapıyor.

    KULİSLERİ YAZMIŞTIK: İYİ PARTİ'NİN ANKET OYUNLARI
    Takvim.com.tr geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.

    "ANKET İÇİN BÜYÜK PARALAR VAADEDİLDİ"
    Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar da İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

        Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını söyledi.

        Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaadedilmiş." ifadelerini kullandı.

        Meseleyi Sabah Yazarı Engin Ardıç da köşesine taşıdı. Ardıç İYİ Parti'nin anket oyununa ve 6'lı masanın geleceğine ilişkin şu çarpıcı değerlendirmelere yer verdi;

        "BAZI ŞEREFSİZ ANKETÇİLER YÜZDE 20 BİLE GÖSTERİYORLAR"
        "Gelişmeler eğlenceli...
        Kemal Bey'in adaylığını koymak için yanıp tutuştuğu artık iyice biliniyor.
        İmamoğlu, şunun oğlu, bunun oğlu, hepsi hikâye. Ancak basının amigo yazarlarının kafasında mevcut.
        Öte yandan Meral Hanım'ın da aynı özlemle yanıp tutuştuğu yavaş yavaş anlaşılmaya başladı.
        "Ben başbakan olacağım" sözü, gene aynı amigoların önüne atılmış bir lokmaydı...
        Öyle bir makam yok, olması için de birkaç sene devam edecek bir Anayasa değişikliği süreci şart. O zaman bile hanımın başbakanlığı epey kuşkulu olacaktır.
        Meral Hanım geçen seçimde yaptığı gibi gene bir "feyk" atıp şimdi adaylığını koyuverir mi?
        Öyle görünüyor.

        "ERDOĞAN'A ÇALIŞIYORLAR FARKINDA DEĞİLLER"
        Yüzde 10'dan fazla oy alır mı? Zor. (Bazı şerefsiz anketçiler yüzde 20 bile gösteriyorlar, inanmayınız.) Baksanıza, bütün yorumlar "masadan çoklu aday çıkacağı" yönünde!..
        O zaman biz o zeytinyağlı kerevizleri niçin yedik? Böyle mi diyecekler?
        Hele şimdi Selahattin Demirtaş'ın da adaylığını (gene) koyacağı konuşuluyormuş...
        HDP şu masadan istediği tavizleri koparamazsa...
        Yüzde 10 da ona yazın.
        Böyle böyle, oylar tatlı tatlı bölünecek.
        Erdoğan'ın ilk turda bile kazanma ihtimali artıyor.
        Ona çalışıyorlar, farkında değiller.

        GELELİM İŞİN GÜLDÜRÜ KISMINA
        Yok, Doğu Perinçek'i kastetmiyorum, onun adaylığını mutlaka koyacağı da belli, yüzde sıfır bilmemkaç oy alacağı da.
        Eğlenceyi "münferit adaylar" sağlayacaklar.
        Bağımsız milletvekili gibi, bağımsız adaylar.
        Biliyorsunuz, 100 bin imza toplayan her vatandaş adaylığını koyabilir (cezai engelli olmaması şartıyla.) Kolay iş değildir.
        Buna heves edenler var. Olacak tabii.
        Bir Kemalist, "partisiz ve birleştirici aday" olma sevdasına kapılmış. Samsun'dan bildirge yayınlamış. Herhalde şimdi sırada "Amasya genelgesi" olsa gerek. Oradan da Erzurum ve Sivas'a geçer, yolun sonu Ankara.
        "Anayasal hakkım" diyor.
        Doğrudur.
        Hayırlı olsun.
        Peki ne söylüyor? Hiçbir şey söylemiyor.
        Ama 100 bin imza istiyor.
        Veririm vallahi. Maksat şenlik olsun."

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